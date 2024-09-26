https://ria.ru/20240926/popov-1974762460.html

Дело генерала Попова поступило в военный суд

Дело генерала Попова поступило в военный суд - РИА Новости, 26.09.2024

Дело генерала Попова поступило в военный суд

Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд, следует... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:01

2024-09-26T10:01

2024-09-26T11:17

вооруженные силы рф

происшествия

тамбовская область

запорожская область

иван попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд, следует из материалов на сайте суда."Дата поступления <…> 25.09.2024. <…> Лица <…> Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович", — указано в картотеке дел на сайте суда.Предпринимателя Моисеева арестовали в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест.Как заявлял в суде следователь, генерала обвиняют в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html

https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, происшествия, тамбовская область, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)