Рейтинг@Mail.ru
Дело генерала Попова поступило в военный суд - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 26.09.2024 (обновлено: 11:17 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/popov-1974762460.html
Дело генерала Попова поступило в военный суд
Дело генерала Попова поступило в военный суд - РИА Новости, 26.09.2024
Дело генерала Попова поступило в военный суд
Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд, следует... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:01
2024-09-26T11:17
вооруженные силы рф
происшествия
тамбовская область
запорожская область
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964576965_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_562223a518de20f097c07e4b2233afdc.jpg
РЯЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд, следует из материалов на сайте суда."Дата поступления &lt;…&gt; 25.09.2024. &lt;…&gt; Лица &lt;…&gt; Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович", — указано в картотеке дел на сайте суда.Предпринимателя Моисеева арестовали в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест.Как заявлял в суде следователь, генерала обвиняют в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html
https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html
тамбовская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964576965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8b19a7b7cdaefc126e4e1126ebff6882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, происшествия, тамбовская область, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Тамбовская область, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Дело генерала Попова поступило в военный суд

Дело генерала Попова поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов в 2-м Западном окружном военном суде в Москве
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов в 2-м Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов в 2-м Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд, следует из материалов на сайте суда.
"Дата поступления <…> 25.09.2024. <…> Лица <…> Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович", — указано в картотеке дел на сайте суда.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество
06:02
Предпринимателя Моисеева арестовали в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест.
Как заявлял в суде следователь, генерала обвиняют в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Арестованный генерал Муминджанов хочет вернуться в зону СВО
24 сентября, 12:38
 
Вооруженные силы РФПроисшествияТамбовская областьЗапорожская областьИван Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала