Дело генерала Попова поступило в военный суд
Дело генерала Попова поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов в 2-м Западном окружном военном суде в Москве
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов в 2-м Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд, следует из материалов на сайте суда.
"Дата поступления <…> 25.09.2024. <…> Лица <…> Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович", — указано в картотеке дел на сайте суда.
Предпринимателя Моисеева арестовали в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест.
Как заявлял в суде следователь, генерала обвиняют в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
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