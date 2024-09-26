https://ria.ru/20240926/pomosch-1974873377.html

Орловский губернатор передал бойцам СВО два мотоцикла

Орловский губернатор передал бойцам СВО два мотоцикла - РИА Новости, 26.09.2024

Орловский губернатор передал бойцам СВО два мотоцикла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла для участников региональной народной дружины "Бригада Катукова", служащих на передовой... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:16

2024-09-26T15:16

2024-09-26T15:16

надежные люди

вооруженные силы украины

андрей клычков

орловская область

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два мотоцикла для участников региональной народной дружины "Бригада Катукова", служащих на передовой спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Андрей Клычков сегодня посетил полигон в Орловском муниципальном округе, на котором проходит подготовка "Бригады Катукова", и передал дружинникам два мотоцикла для участников СВО", – говорится в сообщении. По данным властей, средства на кроссовые мотоциклы, необходимые бойцам на передовой, собрали прихожане орловских храмов и представители бизнеса. "Пусть эта техника поможет нашим защитникам успешно выполнить боевые задачи и поскорее вернуться домой живыми и здоровыми с Победой", – подчеркнул Клычков, слова которого процитировала пресс-служба. Отмечается, что участники отряда орловской народной дружины "Бригады Катукова" занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи участникам СВО, оказывают помощь пострадавшим от вторжения ВСУ жителей приграничных областей. Ряд участников "Бригады Катукова" проходят военную службу по контракту в зоне спецоперации. За время существования дружины, с июля 2023 года, обучение основам военного дела в ее рядах под руководством опытных инструкторов прошли более тысячи жителей Орловской области.

https://ria.ru/20240926/pomosch-1974787420.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вооруженные силы украины, андрей клычков, орловская область