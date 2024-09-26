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Помощь семьям погибших в СВО окажут к 100-летию образования Ингушетии - РИА Новости, 26.09.2024
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Республика Ингушетия
 
13:54 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/pomosch-1974843445.html
Помощь семьям погибших в СВО окажут к 100-летию образования Ингушетии
Помощь семьям погибших в СВО окажут к 100-летию образования Ингушетии - РИА Новости, 26.09.2024
Помощь семьям погибших в СВО окажут к 100-летию образования Ингушетии
Власти Ингушетии в канун 100-летия образования республики окажут продуктовую помощь семьям погибших во время специальной военной операции военнослужащих,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:54
2024-09-26T13:54
республика ингушетия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сво
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НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии в канун 100-летия образования республики окажут продуктовую помощь семьям погибших во время специальной военной операции военнослужащих, сообщила пресс-служба главы региона. Столетие образования Ингушетии будет отмечаться в республике 28 сентября 2024 года. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в преддверии мероприятий к 100-летию образования государственности республики будет организована продуктовая помощь семьям погибших в СВО военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии)", - говорится в сообщении. Продовольственные наборы, в которые вошли сахар, мука, рис, подсолнечное масло, макароны, чай, печенье, конфеты, молоко и другие продукты, администрации муниципальных образований региона раздадут 26 и 27 сентября. "Эти продовольственные наборы – наш скромный вклад в поддержку тех, кто переживает непростые времена. 100-летие государственности Ингушетии должно быть символом единства и солидарности всего народа, особенно во времена, когда наши ребята героически отстаивают интересы всей страны. Важно помнить и ценить службу и преданность Родине наших героев, помогать их близким", – приводятся слова Калиматова в сообщении пресс-службы,
https://ria.ru/20240919/ingushetiya-1973716869.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сво
Республика Ингушетия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), СВО

Помощь семьям погибших в СВО окажут к 100-летию образования Ингушетии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии в канун 100-летия образования республики окажут продуктовую помощь семьям погибших во время специальной военной операции военнослужащих, сообщила пресс-служба главы региона.
Столетие образования Ингушетии будет отмечаться в республике 28 сентября 2024 года.
"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в преддверии мероприятий к 100-летию образования государственности республики будет организована продуктовая помощь семьям погибших в СВО военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии)", - говорится в сообщении.
Продовольственные наборы, в которые вошли сахар, мука, рис, подсолнечное масло, макароны, чай, печенье, конфеты, молоко и другие продукты, администрации муниципальных образований региона раздадут 26 и 27 сентября.
"Эти продовольственные наборы – наш скромный вклад в поддержку тех, кто переживает непростые времена. 100-летие государственности Ингушетии должно быть символом единства и солидарности всего народа, особенно во времена, когда наши ребята героически отстаивают интересы всей страны. Важно помнить и ценить службу и преданность Родине наших героев, помогать их близким", – приводятся слова Калиматова в сообщении пресс-службы,
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