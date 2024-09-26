https://ria.ru/20240926/pomosch-1974787420.html

Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область

Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область - РИА Новости, 26.09.2024

Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область

Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:28

2024-09-26T11:28

2024-09-26T11:28

надежные люди

рыльский район

россия

курская область

василий иванов

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила землякам срочный заказ в связи со сменой их локации и обустройством нового места. Священники доставили необходимые стройматериалы и инструменты, тепловые пушки, одежду по сезону перед грядущим похолоданием, термобелье, резиновые сапоги, продукты и многое другое", – говорится в сообщении. Как уточняется, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона подразделение орловских военнослужащих в Рыльском районе Курской области посетили благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов совместно с ключарем гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России иереем Максимом Ерескиным. Отмечается, что Орловская епархия оказывает необходимую поддержку военнослужащим регулярно. В этот раз помощь бойцам помогли собрать прихожане Богоявленского собора города Орла.

https://ria.ru/20240925/volontery-1974617961.html

рыльский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рыльский район, россия, курская область, василий иванов