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Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область - РИА Новости, 26.09.2024
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Надежные люди
 
11:28 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/pomosch-1974787420.html
Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область
Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область - РИА Новости, 26.09.2024
Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область
Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:28
2024-09-26T11:28
надежные люди
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россия
курская область
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила землякам срочный заказ в связи со сменой их локации и обустройством нового места. Священники доставили необходимые стройматериалы и инструменты, тепловые пушки, одежду по сезону перед грядущим похолоданием, термобелье, резиновые сапоги, продукты и многое другое", – говорится в сообщении. Как уточняется, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона подразделение орловских военнослужащих в Рыльском районе Курской области посетили благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов совместно с ключарем гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России иереем Максимом Ерескиным. Отмечается, что Орловская епархия оказывает необходимую поддержку военнослужащим регулярно. В этот раз помощь бойцам помогли собрать прихожане Богоявленского собора города Орла.
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Надежные люди, Рыльский район, Россия, Курская область, Василий Иванов

Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область

© Фото : Орловская митрополияОрловская епархия доставила бойцам СВО в Рыльский район Курской области гуманитарный груз
Орловская епархия доставила бойцам СВО в Рыльский район Курской области гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Орловская митрополия
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила землякам срочный заказ в связи со сменой их локации и обустройством нового места. Священники доставили необходимые стройматериалы и инструменты, тепловые пушки, одежду по сезону перед грядущим похолоданием, термобелье, резиновые сапоги, продукты и многое другое", – говорится в сообщении.
© Фото : Орловская митрополияГуманитарный груз, доставленный Орловской епархией служащим в Рыльском районе Курской области бойцам СВО
Гуманитарный груз, доставленный Орловской епархией служащим в Рыльском районе Курской области бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Орловская митрополия
Гуманитарный груз, доставленный Орловской епархией служащим в Рыльском районе Курской области бойцам СВО
Как уточняется, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона подразделение орловских военнослужащих в Рыльском районе Курской области посетили благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов совместно с ключарем гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России иереем Максимом Ерескиным.
Отмечается, что Орловская епархия оказывает необходимую поддержку военнослужащим регулярно. В этот раз помощь бойцам помогли собрать прихожане Богоявленского собора города Орла.
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Надежные людиРыльский районРоссияКурская областьВасилий Иванов
 
 
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