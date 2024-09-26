https://ria.ru/20240926/pomosch-1974787420.html
Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область
Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область - РИА Новости, 26.09.2024
Орловские священнослужители доставили гумгруз бойцам СВО в Курскую область
Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:28
2024-09-26T11:28
2024-09-26T11:28
надежные люди
рыльский район
россия
курская область
василий иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974777286_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_001dede892cfc085b9d6f90d270c52a0.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила землякам срочный заказ в связи со сменой их локации и обустройством нового места. Священники доставили необходимые стройматериалы и инструменты, тепловые пушки, одежду по сезону перед грядущим похолоданием, термобелье, резиновые сапоги, продукты и многое другое", – говорится в сообщении. Как уточняется, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона подразделение орловских военнослужащих в Рыльском районе Курской области посетили благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов совместно с ключарем гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России иереем Максимом Ерескиным. Отмечается, что Орловская епархия оказывает необходимую поддержку военнослужащим регулярно. В этот раз помощь бойцам помогли собрать прихожане Богоявленского собора города Орла.
https://ria.ru/20240925/volontery-1974617961.html
рыльский район
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974777286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d612fc89d39111cd60680b99b518377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыльский район, россия, курская область, василий иванов
Надежные люди, Рыльский район, Россия, Курская область, Василий Иванов
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Священники Орловской епархии доставили стройматериалы, инструменты, одежду и продукты орловским бойцам спецоперации, служащим в Рыльском районе Курской области, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Гуманитарная миссия от Орловской епархии доставила землякам срочный заказ в связи со сменой их локации и обустройством нового места. Священники доставили необходимые стройматериалы и инструменты, тепловые пушки, одежду по сезону перед грядущим похолоданием, термобелье, резиновые сапоги, продукты и многое другое", – говорится в сообщении.
Как уточняется, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона подразделение орловских военнослужащих в Рыльском районе Курской области посетили благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов
совместно с ключарем гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России
иереем Максимом Ерескиным.
Отмечается, что Орловская епархия оказывает необходимую поддержку военнослужащим регулярно. В этот раз помощь бойцам помогли собрать прихожане Богоявленского собора города Орла
.