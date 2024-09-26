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МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 27.09.2024
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23:02 26.09.2024 (обновлено: 02:22 27.09.2024)
https://ria.ru/20240926/polsha-1974958596.html
МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни
МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 27.09.2024
МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни
В министерстве иностранных дел Польши заявили, что затягивание Киевом разрешения вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-26T23:02
2024-09-27T02:22
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Польши заявили, что затягивание Киевом разрешения вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время "Волынской трагедии", - это проблема, которая может подорвать польско-украинские отношения. "Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения", - приводит заявление МИД Польши украинское издание "Лига.net". По словам польских дипломатов, сложная общая история не отменяет поддержки евроинтеграции Киева Варшавой. В МИД подчеркнули что готовность Киева к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых – элемент идентичности ЕС, пишет издание. В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершённых в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаётся одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html
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в мире, польша, украина, украинская повстанческая армия, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Украинская повстанческая армия, Евросоюз
МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни

В МИД Польши обвинили Украину в затягивании расследования Волынской резни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Польши заявили, что затягивание Киевом разрешения вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время "Волынской трагедии", - это проблема, которая может подорвать польско-украинские отношения.
"Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения", - приводит заявление МИД Польши украинское издание "Лига.net".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Этого так не оставим". Ближайший союзник выдвинул Киеву ультиматум
26 июля, 08:00
По словам польских дипломатов, сложная общая история не отменяет поддержки евроинтеграции Киева Варшавой. В МИД подчеркнули что готовность Киева к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых – элемент идентичности ЕС, пишет издание.
В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершённых в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаётся одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Дуда переложил на правительство ответственность за отношения с Украиной
24 сентября, 01:22
 
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