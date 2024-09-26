https://ria.ru/20240926/polsha-1974958596.html

МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни

МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 27.09.2024

МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что затягивание Киевом разрешения вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-26T23:02

2024-09-26T23:02

2024-09-27T02:22

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украинская повстанческая армия

евросоюз

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Польши заявили, что затягивание Киевом разрешения вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время "Волынской трагедии", - это проблема, которая может подорвать польско-украинские отношения. "Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения", - приводит заявление МИД Польши украинское издание "Лига.net". По словам польских дипломатов, сложная общая история не отменяет поддержки евроинтеграции Киева Варшавой. В МИД подчеркнули что готовность Киева к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых – элемент идентичности ЕС, пишет издание. В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершённых в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаётся одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974333567.html

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в мире, польша, украина, украинская повстанческая армия, евросоюз