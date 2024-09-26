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Российский посол высмеял версию о подрыве "Северных потоков" ныряльщиками - РИА Новости, 26.09.2024
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04:38 26.09.2024 (обновлено: 11:31 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/podryv-1974738903.html
Российский посол высмеял версию о подрыве "Северных потоков" ныряльщиками
Российский посол высмеял версию о подрыве "Северных потоков" ныряльщиками - РИА Новости, 26.09.2024
Российский посол высмеял версию о подрыве "Северных потоков" ныряльщиками
Цель, которую преследуют СМИ, распространяя информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии, завил в беседе с РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:38
2024-09-26T11:31
в мире
германия
россия
европа
сергей нечаев (дипломат)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Цель, которую преследуют СМИ, распространяя информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии, завил в беседе с РБК посол России в Германии Сергей Нечаев."Согласно распространяемой версии, некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод. В эту версию верится с трудом. Она, скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости", — отметил дипломат.По мнению посла, цель подобных вбросов в СМИ, скорее всего, состоит в том, чтобы отвлечь внимание от подлинных причин случившегося. Он не исключил, что за попытками скрыть нанесенный Германии материальный ущерб стоят заинтересованные лица."Чтобы понять, кто виноват, надо посмотреть, кому это выгодно. Например, изучить, кто сейчас поставляет сжиженный природный газ в Германию по завышенным ценам, и над этим поразмышлять", — добавил Нечаев.Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240925/podryv-1974658767.html
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в мире, германия, россия, европа, сергей нечаев (дипломат), рбк (медиагруппа)
В мире, Германия, Россия, Европа, Сергей Нечаев (дипломат), РБК (медиагруппа)
Российский посол высмеял версию о подрыве "Северных потоков" ныряльщиками

Посол РФ назвал развлечением версию о подрыве "Северных потоков" ныряльщиками

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Цель, которую преследуют СМИ, распространяя информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии, завил в беседе с РБК посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Согласно распространяемой версии, некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод. В эту версию верится с трудом. Она, скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости", — отметил дипломат.
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По мнению посла, цель подобных вбросов в СМИ, скорее всего, состоит в том, чтобы отвлечь внимание от подлинных причин случившегося. Он не исключил, что за попытками скрыть нанесенный Германии материальный ущерб стоят заинтересованные лица.
"Чтобы понять, кто виноват, надо посмотреть, кому это выгодно. Например, изучить, кто сейчас поставляет сжиженный природный газ в Германию по завышенным ценам, и над этим поразмышлять", — добавил Нечаев.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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