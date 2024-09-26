https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974739238.html

Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье

Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье

Многие украинские раненые поступают в госпитали без почки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T04:47

2024-09-26T04:47

2024-09-26T11:18

николаев (украина)

сергей лебедев

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Многие украинские раненые поступают в госпитали без почки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.Лебедев предоставил фотографию военной медицинской машины, сделанную на улицах Николаева. "Есть немало сведений о том, что даже при ранении в верхнюю часть туловища после стабилизации в подобных медицинских машинах в госпиталь человек попадает без одной почки. А если стабилизировать не удалось, то погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна", — сказал собеседник агентства.В феврале на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html

https://ria.ru/20240831/kadyrov-1969700920.html

николаев (украина)

северодонецк

украина

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николаев (украина), сергей лебедев, северодонецк, вооруженные силы украины, украина, в мире