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Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье - РИА Новости, 26.09.2024
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04:47 26.09.2024 (обновлено: 11:18 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974739238.html
Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье
Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье
Многие украинские раненые поступают в госпитали без почки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:47
2024-09-26T11:18
николаев (украина)
сергей лебедев
северодонецк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Многие украинские раненые поступают в госпитали без почки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.Лебедев предоставил фотографию военной медицинской машины, сделанную на улицах Николаева. "Есть немало сведений о том, что даже при ранении в верхнюю часть туловища после стабилизации в подобных медицинских машинах в госпиталь человек попадает без одной почки. А если стабилизировать не удалось, то погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна", — сказал собеседник агентства.В феврале на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html
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николаев (украина)
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николаев (украина), сергей лебедев, северодонецк, вооруженные силы украины, украина, в мире
Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Северодонецк, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: многие украинские раненые поступают в госпитали без почки

© Фото предоставлено Сергеем ЛебедевымВоенная медицинская машина на улице Николаева
Военная медицинская машина на улице Николаева - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото предоставлено Сергеем Лебедевым
Военная медицинская машина на улице Николаева
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Многие украинские раненые поступают в госпитали без почки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев предоставил фотографию военной медицинской машины, сделанную на улицах Николаева.
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"Есть немало сведений о том, что даже при ранении в верхнюю часть туловища после стабилизации в подобных медицинских машинах в госпиталь человек попадает без одной почки. А если стабилизировать не удалось, то погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна", — сказал собеседник агентства.
В феврале на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы.
В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.
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Николаев (Украина)Сергей ЛебедевСеверодонецкВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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