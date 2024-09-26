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В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 26.09.2024 (обновлено: 05:26 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974737140.html
В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье
В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье - РИА Новости, 26.09.2024
В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье
Украинские националисты прибывают на ротацию в Николаев, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:48
2024-09-26T05:26
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
полтавская область
сумская область
в мире
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские националисты прибывают на ротацию в Николаев, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В Николаев поступают новые машины для ВСУ, даже знаки своих подразделений и нацистские рисунки не успевают на них рисовать. Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях", — сказал собеседник агентства. Также он процитировал сообщение жителя Николаева: "В херсонском направлении проследовал (БТР — Прим. Ред.) "Козак", новые, даже кресты не успели намалевать, в сопровождении Mitsubishi L200 в камуфляже".По данным подполья, подразделения ВСУ отправляют в Полтавскую область, где бойцы проходят подготовку, после чего создаются новые подразделения. Минометчиков и танкистов тренируют на полигоне в Сумской области возле населенного пункта Холодный Яр.Лебедев предоставил фотографии, сделанные в Николаеве, на которых видно новые военные автомобили.
https://ria.ru/20240920/kharkov-1973752096.html
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николаев (украина)
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николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, полтавская область, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Полтавская область, Сумская область, В мире
В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: украинские националисты прибывают на ротацию в Николаев

© РИА НовостиВоенная техника украинских боевиков в городе Николаев
Военная техника украинских боевиков в городе Николаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости
Военная техника украинских боевиков в городе Николаев
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские националисты прибывают на ротацию в Николаев, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Николаев поступают новые машины для ВСУ, даже знаки своих подразделений и нацистские рисунки не успевают на них рисовать. Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях", — сказал собеседник агентства.
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Также он процитировал сообщение жителя Николаева: "В херсонском направлении проследовал (БТР — Прим. Ред.) "Козак", новые, даже кресты не успели намалевать, в сопровождении Mitsubishi L200 в камуфляже".
По данным подполья, подразделения ВСУ отправляют в Полтавскую область, где бойцы проходят подготовку, после чего создаются новые подразделения. Минометчиков и танкистов тренируют на полигоне в Сумской области возле населенного пункта Холодный Яр.
Лебедев предоставил фотографии, сделанные в Николаеве, на которых видно новые военные автомобили.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныПолтавская областьСумская областьВ мире
 
 
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