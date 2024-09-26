https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974737140.html

В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье

В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье - РИА Новости, 26.09.2024

В Николаев прибывают украинские националисты, сообщило подполье

Украинские националисты прибывают на ротацию в Николаев, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:48

2024-09-26T03:48

2024-09-26T05:26

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские националисты прибывают на ротацию в Николаев, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В Николаев поступают новые машины для ВСУ, даже знаки своих подразделений и нацистские рисунки не успевают на них рисовать. Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях", — сказал собеседник агентства. Также он процитировал сообщение жителя Николаева: "В херсонском направлении проследовал (БТР — Прим. Ред.) "Козак", новые, даже кресты не успели намалевать, в сопровождении Mitsubishi L200 в камуфляже".По данным подполья, подразделения ВСУ отправляют в Полтавскую область, где бойцы проходят подготовку, после чего создаются новые подразделения. Минометчиков и танкистов тренируют на полигоне в Сумской области возле населенного пункта Холодный Яр.Лебедев предоставил фотографии, сделанные в Николаеве, на которых видно новые военные автомобили.

https://ria.ru/20240920/kharkov-1973752096.html

https://ria.ru/20240919/azov-1973594497.html

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