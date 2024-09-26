https://ria.ru/20240926/podpole-1974830837.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ, где могли находиться F-16
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ, где могли находиться F-16 - РИА Новости, 26.09.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ, где могли находиться F-16
Российские летчики ударили по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, где, предположительно, могли находиться F-16, сообщил РИА... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:09
2024-09-26T13:09
2024-09-26T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
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сергей лебедев
воздушно-космические силы россии
f-16
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские летчики ударили по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, где, предположительно, могли находиться F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."ВКС России нанесли еще четыре удара по анкерным укрытиям на военном аэродроме в Староконстантинове. Старшие товарищи считают, что там были F-16. Логически с ними согласен: раз были иностранные пилоты, то их не на кукурузниках летать прислали. Вероятнее всего, были", — заявил он.О взрывах в Староконстантинове сегодня сообщали украинские СМИ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240926/vzryv-1974751677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ, где могли находиться F-16
Подполье: на аэродроме в Староконстантинове могли быть F-16