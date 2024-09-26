https://ria.ru/20240926/podpole-1974751082.html
В порту под Одессой во время взрыва были суда с техникой, сообщило подполье
В порту под Одессой во время взрыва были суда с техникой, сообщило подполье - РИА Новости, 26.09.2024
В порту под Одессой во время взрыва были суда с техникой, сообщило подполье
Во время взрыва в порту "Южный" в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:49
2024-09-26T08:49
2024-09-26T09:46
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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Во время взрыва в порту "Южный" в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."В десять часов вечера 25 сентября в поселке Южное Одесской области услышали мощный взрыв. Звук был со стороны нефтехранилища, которое находится у порта "Южный". На территории нефтехранилища не только резервуары с ГСМ, но и подстанция. Вследствие удара Южное частично осталось без электричества. В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт "Южный", было несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды", — заявил он.Также там, предположительно, были суда с водными беспилотниками.Кроме того, еще один взрыв, по словам местных жителей, прогремел в стороне поселка Гвардейское, добавил Лебедев."Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты. <…> По словам сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры", — сообщил Лебедев.После взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненых."Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов. <…> Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров", — добавил Лебедев.Накануне вечером украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240926/mid-1974741045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Безопасность
В порту под Одессой во время взрыва были суда с техникой, сообщило подполье
Подполье: в порту под Одессой во время взрыва были суда со снарядами и ГСМ
ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Во время взрыва в порту "Южный" в Одесской области там находились суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«
"В десять часов вечера 25 сентября в поселке Южное Одесской области услышали мощный взрыв. Звук был со стороны нефтехранилища, которое находится у порта "Южный". На территории нефтехранилища не только резервуары с ГСМ, но и подстанция. Вследствие удара Южное частично осталось без электричества. В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт "Южный", было несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды", — заявил он.
Также там, предположительно, были суда с водными беспилотниками.
Кроме того, еще один взрыв, по словам местных жителей, прогремел в стороне поселка Гвардейское, добавил Лебедев.
«
"Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты. <…> По словам сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры", — сообщил Лебедев.
После взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненых.
"Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов. <…> Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров", — добавил Лебедев.
Накануне вечером украинское издание "Страна.ua
" сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины
на фоне воздушной тревоги.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ
не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.