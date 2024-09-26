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Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок - РИА Новости, 26.09.2024
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17:57 26.09.2024 (обновлено: 17:58 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/pochta-1974921125.html
Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок
Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок - РИА Новости, 26.09.2024
Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок
Почта России бесплатно доставила военнослужащим в зону специальной военной операции более 500 тысяч посылок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:57
2024-09-26T17:58
общество
россия
михаил мишустин
почта россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почта России бесплатно доставила военнослужащим в зону специальной военной операции более 500 тысяч посылок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе стратегической сессии, посвященной актуализации стратегии развития Почты России до 2030 года, Мишустин отметил, что ключевая связующая функция компании остается широко востребованной у населения и бизнеса, в том числе тех, кто получает различные социальные выплаты. "Это касается и бесплатной пересылки отправлений для поддержки наших военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, чтобы каждый из защитников ощущал внимание и заботу родственников, близких, друзей и просто огромного количества неравнодушных граждан. Таких посылок в зону специальной военной операции уже отправлено более полумиллиона", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, почта россии
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Почта России
Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок

Мишустин: почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРабота отделения почтовой связи УФПС города Москвы
Работа отделения почтовой связи УФПС города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Работа отделения почтовой связи УФПС города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почта России бесплатно доставила военнослужащим в зону специальной военной операции более 500 тысяч посылок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе стратегической сессии, посвященной актуализации стратегии развития Почты России до 2030 года, Мишустин отметил, что ключевая связующая функция компании остается широко востребованной у населения и бизнеса, в том числе тех, кто получает различные социальные выплаты.
"Это касается и бесплатной пересылки отправлений для поддержки наших военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, чтобы каждый из защитников ощущал внимание и заботу родственников, близких, друзей и просто огромного количества неравнодушных граждан. Таких посылок в зону специальной военной операции уже отправлено более полумиллиона", - сказал Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинПочта России
 
 
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