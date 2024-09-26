https://ria.ru/20240926/pochta-1974921125.html

Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок

Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок - РИА Новости, 26.09.2024

Почта России бесплатно доставила в зону СВО более 500 тысяч посылок

Почта России бесплатно доставила военнослужащим в зону специальной военной операции более 500 тысяч посылок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:57

2024-09-26T17:57

2024-09-26T17:58

общество

россия

михаил мишустин

почта россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почта России бесплатно доставила военнослужащим в зону специальной военной операции более 500 тысяч посылок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе стратегической сессии, посвященной актуализации стратегии развития Почты России до 2030 года, Мишустин отметил, что ключевая связующая функция компании остается широко востребованной у населения и бизнеса, в том числе тех, кто получает различные социальные выплаты. "Это касается и бесплатной пересылки отправлений для поддержки наших военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, чтобы каждый из защитников ощущал внимание и заботу родственников, близких, друзей и просто огромного количества неравнодушных граждан. Таких посылок в зону специальной военной операции уже отправлено более полумиллиона", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240925/volontery-1974617961.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, почта россии