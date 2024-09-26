https://ria.ru/20240926/plennyy-1974744420.html

Пленный рассказал о принудительной мобилизации в ВСУ непригодных к службе

Пленный рассказал о принудительной мобилизации в ВСУ непригодных к службе - РИА Новости, 26.09.2024

Пленный рассказал о принудительной мобилизации в ВСУ непригодных к службе

Власти Украины призывают больных граждан, принудительно пришедших обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкоматы), рассказал РИА... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:59

2024-09-26T06:59

2024-09-26T06:59

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 26 сен – РИА Новости. Власти Украины призывают больных граждан, принудительно пришедших обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкоматы), рассказал РИА Новости взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий ВСУ из 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук. "У нас вышел закон, до 16 июля надо было обновить данные в ТЦК, ну я пошел, соответственно, 8 июля в ТЦК. Мне сказали: "на следующий день придешь с утра, и поедем на лечебную комиссию"... Там не смотрели на болезни, поставили все штампы "годен" и сразу ночью отправили, сказали, что я мобилизован", - рассказал пленный. По его словам, он ранее не служил, так как был списан по состоянию здоровья, но его все равно мобилизовали для прохождения службы в ВСУ и отправили позже в Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974741772.html

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974291702.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины