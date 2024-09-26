https://ria.ru/20240926/plan-1974743751.html

СМИ спрогнозировали реакцию Байдена на "план победы" Зеленского

СМИ спрогнозировали реакцию Байдена на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024

СМИ спрогнозировали реакцию Байдена на "план победы" Зеленского

Президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Владимира Зеленского, который тот представит американскому лидеру в четверг,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:47

2024-09-26T06:47

2024-09-26T06:47

россия

украина

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

джо байден

вооруженные силы украины

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Владимира Зеленского, который тот представит американскому лидеру в четверг, из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по РФ и об ускоренном вступлении Украины в НАТО, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Аналогичные данные публикует Wall Street Journal. План Зеленского, как отмечает итальянская газета, содержит пять пунктов, которые не будут "представлять большой новизны". В том, что касается разрешения на применение американских ракет для нанесения ударов по целям в России, Байден "сохраняет осторожность", опасаясь "непредсказуемой реакции" Москвы, пишет издание. Другими пунктами плана станут призыв к отправке большего числа американских вооружений и экономической помощи Киеву. Наиболее спорными аспектами являются призыв ускорить процедуру вступления Украины в Евросоюз и членства в НАТО. Газета называет это "перспективой, которая кажется неосуществимой" из-за ведения боевых действий на территории Украины и действия 5-го пункта устава НАТО о коллективной обороне. "Зеленский может прибегнуть к более общим формулам, таким как "международные военные гарантии", которые, однако, необходимо будет наполнить конкретным содержанием", - говорится в статье. "Поэтому президент США со скептицизмом воспримет ключевые пункты "плана победы": использование ракет большой дальности и проблему НАТО. При этом он попросит Зеленского заранее делиться военными стратегиями", - пишет издание, отмечая, что "Вашингтон никоим образом не был задействован во вторжении ВСУ на территорию РФ в Курской области". Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Wall Street Journal писала, что администрация Байдена обеспокоена тем, что в плане Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html

https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974449692.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, джо байден, вооруженные силы украины, в мире