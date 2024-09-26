https://ria.ru/20240926/peskov-1974843152.html
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "плане мира"
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "плане мира" - РИА Новости, 26.09.2024
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "плане мира"
Никакого осязаемого "плана мира" Владимира Зеленского пока нет даже для Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:55
2024-09-26T13:55
2024-09-26T13:55
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никакого осязаемого "плана мира" Владимира Зеленского пока нет даже для Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни о каком принятии там речи не идет, что они будут принимать? Пока ничего осязаемого-то нет, даже для них", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, будет ли принятие Западом "плана мира" Зеленского угрозой для суверенитета России. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240925/peskov-1974570952.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "плане мира"
Песков: никакого осязаемого "плана мира" Зеленского пока нет даже для Запада