https://ria.ru/20240926/peskov-1974831446.html
Песков рассказал о потенциале отношений с Экваториальной Гвинеей
Песков рассказал о потенциале отношений с Экваториальной Гвинеей - РИА Новости, 26.09.2024
Песков рассказал о потенциале отношений с Экваториальной Гвинеей
У РФ и Экваториальной Гвинеи не реализован потенциал двусторонних отношений, Москва видит перспективы контактов в области гуманитарного сотрудничества, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:11
2024-09-26T13:11
2024-09-26T13:11
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. У РФ и Экваториальной Гвинеи не реализован потенциал двусторонних отношений, Москва видит перспективы контактов в области гуманитарного сотрудничества, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он сообщил, что панельной дискуссии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемы Мбасого на пленарном заседании "Российской энергетической недели" не планируется, сразу после выступлений лидеры двух стран отправятся на переговоры в Кремль. "У нас далеко нереализованный потенциал двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере с Экваториальной Гвинеей. Вместе с тем, большие перспективы в области гуманитарного сотрудничества и, конечно же, весьма высокий уровень координации с этой страной в формате ОПЕК+. Тем много для обсуждения, сегодня такие переговоры состоятся", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html
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здоровье - общество, россия, экваториальная гвинея, москва, дмитрий песков, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, опек
Здоровье - Общество, Россия, Экваториальная Гвинея, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, ОПЕК
Песков рассказал о потенциале отношений с Экваториальной Гвинеей
Песков: у России и Экваториальной Гвинеи не реализован потенциал отношений