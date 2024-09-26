https://ria.ru/20240926/peskov-1974826185.html
Западные политики понимают серьезность заявлений Путина, заявил Песков
Западные политики понимают серьезность заявлений Путина, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
Западные политики понимают серьезность заявлений Путина, заявил Песков
Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:49
2024-09-26T12:49
2024-09-26T12:49
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина. Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины", - ответил Песков журналистам на вопрос, поняли ли на Западе заявления президента, сделанные в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974824994.html
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цены на нефть, россия, владимир путин, дмитрий песков
Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Западные политики понимают серьезность заявлений Путина, заявил Песков
Песков: на Западе и ранее понимали серьезность заявлений Путина
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина. Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины", - ответил Песков журналистам на вопрос, поняли ли на Западе заявления президента, сделанные в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.