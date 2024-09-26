https://ria.ru/20240926/peskov-1974826185.html

Западные политики понимают серьезность заявлений Путина, заявил Песков

Западные политики понимают серьезность заявлений Путина, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024

Западные политики понимают серьезность заявлений Путина, заявил Песков

Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:49

2024-09-26T12:49

2024-09-26T12:49

цены на нефть

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здравомыслящие политики на Западе и ранее относились серьезно к заявлениям президента РФ Владимира Путина по ядерному сдерживанию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина. Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины", - ответил Песков журналистам на вопрос, поняли ли на Западе заявления президента, сделанные в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20240926/peskov-1974824994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, владимир путин, дмитрий песков