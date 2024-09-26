https://ria.ru/20240926/peskov-1974823720.html

В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине

В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024

В Кремле прокомментировали изменения в ядерной доктрине

Изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:39

2024-09-26T12:39

2024-09-26T14:26

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что "здравомыслящие главы государств" и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.Ядерный потенциал России и его сдерживающая роль хорошо известны всему миру, продолжил Песков. По его словам, сейчас происходит "корректировка ядерного сдерживания" с учетом напряженности, возникшей по периметру границ страны.Гарант ядерного сдерживания — это российская ядерная триада, подчеркнул представитель Кремля.Как пояснил Песков, то, что неофициально называется ядерной доктриной, состоит из двух документов — Военной доктрины и "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент накануне сформулировал корректировки во второй документ, решения об их публикации примут позднее.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент заявил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

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цены на нефть, россия, дмитрий песков, владимир путин