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Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
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12:53 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/peskov-1974823135.html
Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков
Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков
Спецслужбы России знают, что подрыв газопроводов "Северный поток" не мог быть совершен небольшой группой людей, речь идет о причастности крупных государств,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:53
2024-09-26T12:53
россия
дмитрий песков
северный поток
германия
в мире
сеймур херш
северный поток — 2
джо байден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спецслужбы России знают, что подрыв газопроводов "Северный поток" не мог быть совершен небольшой группой людей, речь идет о причастности крупных государств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что у наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет тоже о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле итогами расследования подрыва.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.
https://ria.ru/20240926/volodin-1974749888.html
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россия, дмитрий песков, северный поток, германия, в мире, сеймур херш, северный поток — 2, джо байден, сша, польша
Россия, Дмитрий Песков, Северный поток, Германия, В мире, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Джо Байден, США, Польша
Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков

Песков: спецслужбы в России знают, что "Севпотоки" подорвали крупные государства

© Фото : EnergistyrelsenНайденный в районе места взрыва на "Северных потоках" объект
Найденный в районе места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Energistyrelsen
Найденный в районе места взрыва на "Северных потоках" объект
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спецслужбы России знают, что подрыв газопроводов "Северный поток" не мог быть совершен небольшой группой людей, речь идет о причастности крупных государств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет тоже о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле итогами расследования подрыва.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках"
Вчера, 08:31
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках"
25 сентября, 14:42
 
РоссияДмитрий ПесковСеверный потокГерманияВ миреСеймур ХершСеверный поток — 2Джо БайденСШАПольша
 
 
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