https://ria.ru/20240926/peskov-1974823135.html

Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков

Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024

Подрыв "Северных потоков" совершили крупные государства, заявил Песков

Спецслужбы России знают, что подрыв газопроводов "Северный поток" не мог быть совершен небольшой группой людей, речь идет о причастности крупных государств,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:53

2024-09-26T12:53

2024-09-26T12:53

россия

дмитрий песков

северный поток

германия

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сеймур херш

северный поток — 2

джо байден

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спецслужбы России знают, что подрыв газопроводов "Северный поток" не мог быть совершен небольшой группой людей, речь идет о причастности крупных государств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что у наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников и на частные деньги. Речь идет тоже о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле итогами расследования подрыва.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.

https://ria.ru/20240926/volodin-1974749888.html

https://ria.ru/20240925/frg-1974617338.html

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