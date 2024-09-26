https://ria.ru/20240926/peskov-1974741917.html

Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле

Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2024

Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле

Угрозы суверенитету России нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:07

2024-09-26T06:07

2024-09-26T10:15

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Угрозы суверенитету России нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - сказал Песков, отвечая на вопрос, близка ли Россия к этой критической точке, а значит, угрозе суверенитета на сегодняшний день.

https://ria.ru/20240917/putin-1973209344.html

россия

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2024

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дмитрий песков, россия, владимир путин