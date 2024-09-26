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Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2024
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06:07 26.09.2024 (обновлено: 10:15 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/peskov-1974741917.html
Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле
Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2024
Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле
Угрозы суверенитету России нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:07
2024-09-26T10:15
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Угрозы суверенитету России нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - сказал Песков, отвечая на вопрос, близка ли Россия к этой критической точке, а значит, угрозе суверенитета на сегодняшний день.
https://ria.ru/20240917/putin-1973209344.html
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дмитрий песков, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле

Песков: угрозы суверенитету России нет, но уровень конфронтации значительный

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Угрозы суверенитету России нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России
17 сентября, 16:20
"Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - сказал Песков, отвечая на вопрос, близка ли Россия к этой критической точке, а значит, угрозе суверенитета на сегодняшний день.
 
Дмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
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