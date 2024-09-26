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США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 26.09.2024
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04:43 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/peremirie-1974739066.html
США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном
США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 26.09.2024
США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном
США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана, говорится в совместном заявлении РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:43
2024-09-26T04:43
израиль
ливан
сша
хасан насралла
евросоюз
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана, говорится в совместном заявлении стран. "Мы призываем к немедленному прекращению огня на 21 день на границе Израиля и Ливана, чтобы предоставить место для дипломатии и для достижения урегулирования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". "Дипломатия не может преуспеть во время эскалации конфликта", - говорится в заявлении. Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html
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израиль, ливан, сша, хасан насралла, евросоюз, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, США, Хасан Насралла, Евросоюз, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном

США, ЕС, ОАЭ и Саудовская Аравия призвали к миру между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Ливана
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана, говорится в совместном заявлении стран.
"Мы призываем к немедленному прекращению огня на 21 день на границе Израиля и Ливана, чтобы предоставить место для дипломатии и для достижения урегулирования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
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Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". "Дипломатия не может преуспеть во время эскалации конфликта", - говорится в заявлении.
Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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Вчера, 19:26
 
ИзраильЛиванСШАХасан НасраллаЕвросоюзХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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