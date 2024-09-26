США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном
США, ЕС, ОАЭ и Саудовская Аравия призвали к миру между Израилем и Ливаном
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана, говорится в совместном заявлении стран.
"Мы призываем к немедленному прекращению огня на 21 день на границе Израиля и Ливана, чтобы предоставить место для дипломатии и для достижения урегулирования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". "Дипломатия не может преуспеть во время эскалации конфликта", - говорится в заявлении.
Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.