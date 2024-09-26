https://ria.ru/20240926/peremirie-1974739066.html

США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном

США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 26.09.2024

США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном

США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана, говорится в совместном заявлении РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T04:43

2024-09-26T04:43

2024-09-26T04:43

израиль

ливан

сша

хасан насралла

евросоюз

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана, говорится в совместном заявлении стран. "Мы призываем к немедленному прекращению огня на 21 день на границе Израиля и Ливана, чтобы предоставить место для дипломатии и для достижения урегулирования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". "Дипломатия не может преуспеть во время эскалации конфликта", - говорится в заявлении. Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html

https://ria.ru/20240925/izrail-1974695665.html

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израиль, ливан, сша, хасан насралла, евросоюз, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире