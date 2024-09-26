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Биография Ивана Павлова

Биография Ивана Павлова - РИА Новости, 26.09.2024

Биография Ивана Павлова

Российский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Иван Петрович Павлов родился 26 сентября (14 сентября по старому стилю) 1849 года в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:43

2024-09-26T01:43

2024-09-26T01:43

справки

иван павлов

рязань

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Российский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Иван Петрович Павлов родился 26 сентября (14 сентября по старому стилю) 1849 года в Рязани в семье священника. Отец будущего ученого некоторое время преподавал греческий язык и латынь в Рязанском уездном духовном училище, куда позже поступил будущий ученый. В 1864 году Иван Павлов окончил училище, получив рекомендацию продолжить обучение в семинарии, и поступил в Рязанскую духовную семинарию. Однако под влиянием книг российского естествоиспытателя Ивана Сеченова "Рефлексы головного мозга" и английского физиолога Джорджа Льюиса "Физиология обыденной жизни", а также публицистических статей критика Дмитрия Писарева, призывавшего изучать психическую деятельность естественно-научными методами, отказался от карьеры священнослужителя и в 1870 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "физиология".За время обучения Павлов овладел методикой лабораторных исследований и физиологического эксперимента, навыками работы с реактивами, приборами и инструментами под руководством известного российского физиолога Ильи Циона. Первые студенческие опыты бывшего семинариста касались вопроса влияния гортанных нервов на кровообращение и нервов, влияющих на поджелудочную железу. Во время учебы Иван Павлов опубликовал несколько научных исследований по этим темам, одно из которых "О нервах, заведующих работой в поджелудочной железе", проведенное совместно с однокурсником Михаилом Афанасьевым, было удостоено золотой медали университета.По окончании университета в 1875 году Иван Павлов решил посвятить себя физиологии, однако по требованиям того времени физиологом мог стать человек, имеющий медицинское образование. Для получения права заниматься выбранной специальностью Павлов поступил на третий курс Императорской медико-хирургической академии (с 1881 года – Императорская военно-медицинская академия (ВМА), ныне Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова), где специализировался у профессора Константина Устимовича в ветеринарном отделении. Во время учебы он продолжал заниматься вопросами иннервации поджелудочной железы, начал публиковаться в наиболее авторитетном на тот момент тематическом журнале "Архив общей физиологии человека и животных". Именно здесь Павлов выполнил ряд работ по физиологии кровообращения, в ходе которых проявились зачатки его революционного метода изучения функций организма в их естественной динамике без применения наркоза.Незадолго до окончания академии Павлов получил приглашение от профессора Сергея Боткина, основателя отечественной клинической медицины, на работу в качестве заведующего физиологической лабораторией при возглавляемой им клинике в ВМА. Здесь ученый трудился до 1890 года, изучая физиологию кровообращения. В лаборатории Павлов впервые поставил так называемый "хронический опыт" – опыт на животном, не травмированным самим экспериментом, без применения наркоза.В декабре 1879 года Павлов окончил Медико-хирургическую академию, получив диплом с отличием, что давало ему возможность участвовать в конкурсе за право остаться в академии в Институте врачей для продолжения обучения с целью подготовки к научно-исследовательской и профессорской деятельности. В 1880 году, после успешного прохождения конкурса, он приступил к работе над докторской диссертацией.В 1883 году он защитил докторскую диссертацию по теме "Центробежные нервы сердца". Ученым был открыт усиливающий нерв сердца и раскрыта его трофическая природа.Весной 1884 года Павлов получил звание приват-доцента в ВМА и в том же году отправился в научную командировку в Германию для усовершенствования и подготовки к профессорской деятельности. В течение двух лет ученый работал в лабораториях Карла Людвига в Лейпциге и Рудольфа Гейденгайна в Бреславле (ныне Вроцлав, Польша).Многие исследования ученого в 1880-х годах касались системы кровообращения, в частности регуляции функций сердца и кровяного давления. Наибольшего расцвета научная деятельность Павлова достигла к 1879 году, когда он начал исследования по физиологии пищеварения, которые продолжались более 20 лет. К 1890 году его труды получили признание со стороны ученых всего мира. В 1890 году Павлов стал профессором кафедры фармакологии ВМА, а с 1895 года – профессором кафедры физиологии, которой руководил до 1925 года. С 1891 года также заведовал физиологическим отделом Института экспериментальной медицины (ИЭМ), организованного при его непосредственном участии.В 1890-х годах Иван Павлов провел ряд выдающихся экспериментов, изучавших роль нервной системы в деятельности пищеварительных органов. Работы в этой области принесли ему мировую известность. Ученый ввел в эксперимент метод хронического опыта, разработал ряд методик по изучению деятельности пищеварительных желез, желудка, желчного пузыря и др.; раскрыл нервно-рефлекторные механизмы, регулирующие деятельность пищеварительного тракта, которые до сих пор лежат в основе понимания физиологии пищеварения.Многолетние исследования Павлова и его сотрудников деятельности пищеварительных желез и механизмов пищеварения обобщены в книге "Лекции о работе главных пищеварительных желез" (1897). Эти открытия принесли ученому Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1904 году – он стал первым русским, удостоившимся такой чести.На протяжении всей своей научной жизни Павлов сохранял интерес к влиянию нервной системы на деятельность внутренних органов. В начале XX века его эксперименты, касающиеся пищеварительной системы, привели к открытию условных рефлексов, и начиная с 1902 года ученый сконцентрировал свои интересы на изучении высшей нервной деятельности (ВНД). Выдающиеся исследования, проведенные Павловым в области физиологии центральной нервной системы, привели к открытию новой области – физиологии ВНД.В 1907 году Павлов был избран академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук (ныне Российская академия наук) и возглавил Физиологическую лабораторию Академии наук, в 1925 году преобразованную в Физиологический институт Академии наук СССР (ныне Институт физиологии имени И.П. Павлова Российской академии наук), которым он руководил до конца жизни.Первая мировая война и особенно последовавшие за ней революционные события осложнили привычную работу Павлова. Однако положение величайшего русского ученого защищало его от политических репрессий.Учитывая значение научных работ Павлова, Советское правительство издало в 1921 году специальный декрет, согласно которому ему предоставлялись "наиболее благоприятные условия для обеспечения научной работы". Так, в Колтушах под Ленинградом (ныне научный городок Павлово) была построена биологическая станция, получившая название "Столица условных рефлексов". На ее территории велись активные исследования по физиологии и патологии животных, включая высших приматов. Впоследствии станция выросла в целый научно-исследовательский комплекс (ныне в составе Института физиологии имени И.П. Павлова Российской академии наук).В 1935 году на XV Международном физиологическом конгрессе Иван Павлов в знак признания его заслуг был избран "старейшиной физиологов мира".Великого ученого не стало в ночь на 27 февраля 1936 года. Он был похоронен на Волковском кладбище Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).Научное наследие Павлова до сих пор определяет облик современной физиологии и ряда смежных биологических наук. Особенно велико значение его исследований для медицины. Под их влиянием формировались крупные школы в терапии, хирургии, психиатрии, невропатологии.Итогом многолетней педагогической деятельности Павлова стало создание Петербургской физиологической школы и воспитание целой плеяды видных ученых, среди которых Петр Анохин, Борис Бабкин, Викторин Дерябин, Леон Орбели, Эзрас Асратян и др.Иван Павлов был удостоен престижнейших научных наград: медали Котениуса Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина" (1903), Нобелевской премии по физиологии и медицине (1904), медали Копли Лондонского королевского общества (1915). Являлся почетным членом 125 академий, научных обществ и университетов, в том числе 63 зарубежных, создателем Российского физиологического общества. Имя Павлова присвоено ряду научных учреждений и учебных заведений. АН СССР учредила премию имени И.П. Павлова за лучшую научную работу в области физиологии (1934) и Золотую медаль имени И.П. Павлова за совокупность работ по развитию учения Павлова (1949).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

рязань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, иван павлов, рязань