https://ria.ru/20240926/pashaev-1974771164.html
Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу за деньги, пишут СМИ
Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу за деньги, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу за деньги, пишут СМИ
Бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал мобилизованным заключенным отсидеться в тылу за денежное вознаграждение, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:43
2024-09-26T10:43
2024-09-26T11:22
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал мобилизованным заключенным отсидеться в тылу за денежное вознаграждение, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник."Арестованный адвокат Эльман Пашаев предлагал заключенным, поехавшим на СВО, за деньги отсидеться в тылу", — говорится в публикации.Как рассказала изданию жена одного из призванных в армию осужденных, экс-адвокат попросил 1,2 миллиона рублей, чтобы устроить его в подразделение, не принимающее напрямую участие в боевых действиях.Как отмечает Mash, минимум пять человек купились на это мошенничество и планируют идти в суд.СК России 17 сентября сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере"), он задержан.По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240924/pashaev-1974427607.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Следственный комитет России (СК РФ)
Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу за деньги, пишут СМИ
Mash: экс-адвокат Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу за деньги