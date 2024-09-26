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В Московской епархии будут консультировать пары на грани развода - РИА Новости, 26.09.2024
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Религия
 
21:56 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/pary-1974954150.html
В Московской епархии будут консультировать пары на грани развода
В Московской епархии будут консультировать пары на грани развода - РИА Новости, 26.09.2024
В Московской епархии будут консультировать пары на грани развода
Священник и психологи будут бесплатно консультировать семейные пары на грани развода в Душепопечительском православном центре святого праведного Иоанна... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:56
2024-09-26T21:56
религия
москва
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Священник и психологи будут бесплатно консультировать семейные пары на грани развода в Душепопечительском православном центре святого праведного Иоанна Кронштадтского в Люблино, рассказал РИА Новости духовник центра протоиерей Михаил Зазвонов. "Центр действует уже много лет, помогает зависимым: реабилитация после сект, оккультизма, психологических и манипулятивных технологий и так далее. А сейчас решили открыть новое направление – семья и родовспоможение. В частности, мы будем проводить бесплатные индивидуальные консультации для семей на грани развода. Я занимаюсь этой темой уже 20 лет, но в частном порядке, а теперь в московской епархии сделали общегородской центр для таких семей. Встречи буду вести сам, по мере необходимости направлять к психологам нашего центра. По моему опыту, в среднем на пару нужно около 10 часов работы в течение 2-3 месяцев", - сказал отец Михаил. По его словам, консультации будут проходить очно в Душепопечительском православном центре святого праведного Иоанна Кронштадтского по средам и пятницам с 11 до 18 часов, первая встреча – 2 октября. "Также у нас в центре в домовом храме каждую субботу будут проводить молебны Пресвятой Богородице для беременных – это специальный молебен, когда просят укрепить силы беременных и здоровье малыша, получить благословение на беременность, роды – их благоприятное разрешение. Молебен проводится по субботам в 12 часов. Потом – беседа. А в 14 часов по субботам – молебны для бесплодных семей. Ближайшие молебны – в субботу 28 сентября", - заключил собеседник агентства.
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Религия, Москва
В Московской епархии будут консультировать пары на грани развода

Священники в Москве будут бесплатно консультировать пары на грани развода

© РИА Новости / Илья ПиталевСвященник во время богослужения
Священник во время богослужения - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Священник и психологи будут бесплатно консультировать семейные пары на грани развода в Душепопечительском православном центре святого праведного Иоанна Кронштадтского в Люблино, рассказал РИА Новости духовник центра протоиерей Михаил Зазвонов.
"Центр действует уже много лет, помогает зависимым: реабилитация после сект, оккультизма, психологических и манипулятивных технологий и так далее. А сейчас решили открыть новое направление – семья и родовспоможение. В частности, мы будем проводить бесплатные индивидуальные консультации для семей на грани развода. Я занимаюсь этой темой уже 20 лет, но в частном порядке, а теперь в московской епархии сделали общегородской центр для таких семей. Встречи буду вести сам, по мере необходимости направлять к психологам нашего центра. По моему опыту, в среднем на пару нужно около 10 часов работы в течение 2-3 месяцев", - сказал отец Михаил.
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По его словам, консультации будут проходить очно в Душепопечительском православном центре святого праведного Иоанна Кронштадтского по средам и пятницам с 11 до 18 часов, первая встреча – 2 октября.
"Также у нас в центре в домовом храме каждую субботу будут проводить молебны Пресвятой Богородице для беременных – это специальный молебен, когда просят укрепить силы беременных и здоровье малыша, получить благословение на беременность, роды – их благоприятное разрешение. Молебен проводится по субботам в 12 часов. Потом – беседа. А в 14 часов по субботам – молебны для бесплодных семей. Ближайшие молебны – в субботу 28 сентября", - заключил собеседник агентства.
 
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