https://ria.ru/20240926/panin-1974866144.html
Военный суд заочно назначил актеру Панину* шесть лет колонии
Военный суд заочно назначил актеру Панину* шесть лет колонии - РИА Новости, 26.09.2024
Военный суд заочно назначил актеру Панину* шесть лет колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина* к шести годам колонии за публичное оправдание терроризма, передает корреспондент... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:53
2024-09-26T14:53
2024-09-26T15:40
россия
происшествия
алексей панин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина* к шести годам колонии за публичное оправдание терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Панина* виновным. <...> Назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима", — огласил приговор судья.Кроме того, Панину* запретили на три года администрировать интернет-ресурсы.Во время прений сторон гособвинитель просила назначить актеру шесть лет колонии общего режима. Кроме того, речь шла о запрете на администрирование интернет-ресурсов сроком на пять лет.Максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса ("Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете") — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Согласно материалам дела, Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. Сегодня суд допросил нескольких свидетелей. В их числе был сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который пояснил, что во время мониторинга обнаружил публикацию Панина*, после чего направил информацию экспертам на исследование.Второй свидетель по ссылке перешел в Telegram-канал Панина* и увидел текст, написанный "в довольно ироничной форме", который вызвал у него негативную реакцию.Актера заочно арестовали и объявили в международный розыск.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html
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россия, происшествия, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Происшествия, Алексей Панин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Военный суд заочно назначил актеру Панину* шесть лет колонии
Военный суд заочно назначил Панину шесть лет колонии за оправдание терроризма
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина* к шести годам колонии за публичное оправдание терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Панина* виновным. <...> Назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима", — огласил приговор судья.
Кроме того, Панину* запретили на три года администрировать интернет-ресурсы.
Во время прений сторон гособвинитель просила назначить актеру шесть лет колонии общего режима. Кроме того, речь шла о запрете на администрирование интернет-ресурсов сроком на пять лет.
Максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса ("Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете") — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Согласно материалам дела, Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. Сегодня суд допросил нескольких свидетелей. В их числе был сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который пояснил, что во время мониторинга обнаружил публикацию Панина*, после чего направил информацию экспертам на исследование.
Второй свидетель по ссылке перешел в Telegram-канал Панина* и увидел текст, написанный "в довольно ироничной форме", который вызвал у него негативную реакцию.
Актера заочно арестовали и объявили в международный розыск.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.