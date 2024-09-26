В МИД рассказали о нарушениях при принятии "Пакта будущего"
Вершинин: "Пакт будущего" принимался с нарушением процедуры и без переговоров
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 сен - РИА Новости. Процесс принятия "Пакта будущего" странами-участницами Саммита будущего в Нью-Йорке проходил вразрез с согласованными процедурами, и нормальной переговорной работы по нему не велось, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Нормальной переговорной работы по Пакту на деле не было. Ни по Пакту, ни по его приложениям. Нормальная работа - это работа делегаций по тексту, по параграфам. И мы именно за это выступали. Выступали за то, чтобы переговоры шли на базе текста, параграф за параграфом, с тем, чтобы достичь компромиссного пакта", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Как пояснил высокопоставленный российский дипломат, компромиссный акт означает одобрение со стороны всех сторон, а также их готовность нести ответственность за его реализацию.
"Этого, к сожалению, не случилось. Кстати, в этой связи мы обращали внимание и говорили об отрицательной оценке той роли, которую сыграли координаторы переговоров - Германия и Намибия. Потому что они суммировали и подытоживали на свой лад то, что выдавалось ими за видение компромисса", - констатировал собеседник агентства.
По словам Вершинина, реальная работа над важными документами таким образом не проводится, поскольку данный процесс требует "настоящих межправительственных переговоров". Однако, констатировал замглавы МИД РФ, этого не случилось, и ряд противоречивых положений Пакта, от которых дистанцировались представители Москвы, теперь потребуют ее "системного противодействия".
Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.