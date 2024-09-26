https://ria.ru/20240926/pakt_buduschego-1974747339.html

В МИД рассказали о нарушениях при принятии "Пакта будущего"

В МИД рассказали о нарушениях при принятии "Пакта будущего" - РИА Новости, 26.09.2024

В МИД рассказали о нарушениях при принятии "Пакта будущего"

Процесс принятия "Пакта будущего" странами-участницами Саммита будущего в Нью-Йорке проходил вразрез с согласованными процедурами, и нормальной переговорной... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:53

2024-09-26T07:53

2024-09-26T07:53

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Процесс принятия "Пакта будущего" странами-участницами Саммита будущего в Нью-Йорке проходил вразрез с согласованными процедурами, и нормальной переговорной работы по нему не велось, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Нормальной переговорной работы по Пакту на деле не было. Ни по Пакту, ни по его приложениям. Нормальная работа - это работа делегаций по тексту, по параграфам. И мы именно за это выступали. Выступали за то, чтобы переговоры шли на базе текста, параграф за параграфом, с тем, чтобы достичь компромиссного пакта", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Как пояснил высокопоставленный российский дипломат, компромиссный акт означает одобрение со стороны всех сторон, а также их готовность нести ответственность за его реализацию."Этого, к сожалению, не случилось. Кстати, в этой связи мы обращали внимание и говорили об отрицательной оценке той роли, которую сыграли координаторы переговоров - Германия и Намибия. Потому что они суммировали и подытоживали на свой лад то, что выдавалось ими за видение компромисса", - констатировал собеседник агентства.По словам Вершинина, реальная работа над важными документами таким образом не проводится, поскольку данный процесс требует "настоящих межправительственных переговоров". Однако, констатировал замглавы МИД РФ, этого не случилось, и ряд противоречивых положений Пакта, от которых дистанцировались представители Москвы, теперь потребуют ее "системного противодействия".Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.

https://ria.ru/20240926/pakt-1974747053.html

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нью-йорк (город), сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон, россия, германия, в мире