https://ria.ru/20240926/pakt-1974747053.html

В МИД рассказали о принятом членами ООН "Пакте будущего"

В МИД рассказали о принятом членами ООН "Пакте будущего" - РИА Новости, 26.09.2024

В МИД рассказали о принятом членами ООН "Пакте будущего"

Принятый по итогам Саммита будущего в Нью-Йорке "Пакт будущего" расширяет права неправительственных структур на участие в работе всемирной организации, по... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:48

2024-09-26T07:48

2024-09-26T07:48

сергей вершинин

оон

генеральная ассамблея оон

нью-йорк (город)

юг

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Принятый по итогам Саммита будущего в Нью-Йорке "Пакт будущего" расширяет права неправительственных структур на участие в работе всемирной организации, по существу, уравнивая их с государственными акторами, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин. "Как я уже сказал, в Пакте много проблем, но выделим главное, а именно - готовится, по существу, почва для расширения прав негосударственных субъектов на участие в работе ООН", - сказал Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН, комментируя недостатки принятого накануне документа. Как рассказал высокопоставленный российский дипломат, одна из первых версий "Пакта будущего" предполагала едва ли не полное уравнивание НПО с государствами. По словам Вершинина, несмотря на попытки "сгладить" этот аспект, в документе они все равно упоминаются 41 раз. "И мне кажется, что такой подход не отвечает интересам глобального Юга, ведь некоммерческие организации потребляют большие ресурсы, а ресурсы есть только у западных стран", - констатировал Вершинин. Дипломат добавил, что у развивающихся государств сопоставимых ресурсов нет и, уравнивая НПО со странами-членами ООН, мы "открываем двери для таких негосударственных субъектов, которые, по существу, будут работать против позиций развивающихся стран". Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974742315.html

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нью-йорк (город)

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сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), юг