https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974736242.html

Врач назвала самые полезные осенние продукты

Врач назвала самые полезные осенние продукты - РИА Новости, 26.09.2024

Врач назвала самые полезные осенние продукты

Осенью рекомендуется обратить внимание на сезонные овощи, такие как тыква, кабачки, морковь, капуста, томаты, они становятся для человека источником клетчатки и РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:21

2024-09-26T03:21

2024-09-26T03:21

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Осенью рекомендуется обратить внимание на сезонные овощи, такие как тыква, кабачки, морковь, капуста, томаты, они становятся для человека источником клетчатки и микроэлементов, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Тут я бы сказала, что все овощи по сезону могут сделать разнообразным наш стол. Здесь могут быть любые варианты: тыква, кабачки, морковь, капуста, болгарский перец, помидоры. Все фрукты, овощи в принципе по сезону — это всегда лучший вариант, нежели привезенные вне сезона", - отметила Волкова. При этом, по словам диетолога, не существует какого-то универсального овоща или фрукта, содержащего в себе наибольшее количество пользы для организма осенью. Все они содержат определенное количество необходимых человеку витаминов и микроэлементов. "Нет, универсального нет. Фрукты овощи по сезону нам полезны. Из них мы можем взять и витамины, и различные микроэлементы. Это и клетчатка, которая нам нужна и для работы желудочно-кишечного тракта, и для микробиоты", - ответила Волкова. Врач добавила, что для того, чтобы на протяжении всего года оставаться максимально здоровым, не иметь лишнего веса и обострённых заболеваний, необходимо держать в балансе потребление белков, жиров и углеводов.

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общество