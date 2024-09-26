https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974845475.html

В Тамбовской области 14 человек отравились в детском лагере

В Тамбовской области 14 человек отравились в детском лагере - РИА Новости, 26.09.2024

В Тамбовской области 14 человек отравились в детском лагере

Четырнадцать человек отравились в детском лагере в Тамбовской области, двое госпитализированы, сообщил губернатор Максим Егоров. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:02

2024-09-26T14:02

2024-09-26T14:54

происшествия

тамбовская область

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РЯЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек отравились в детском лагере в Тамбовской области, двое госпитализированы, сообщил губернатор Максим Егоров. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Сегодня в Мичуринске в скорую помощь поступило сообщение об отравлении 14 человек в детском лагере "Спутник" Мичуринского аграрного университета. С симптомами отравления средней тяжести госпитализированы двое", - написал Егоров.Он отметил, что состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Двенадцать пациентов, по словам губернатора, написали отказ от госпитализации."В лагерь выехали сотрудники областного Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования, специалисты областного минздрава и минобразования. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил Егоров.

https://ria.ru/20240925/produkty-1974528942.html

тамбовская область

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происшествия, тамбовская область