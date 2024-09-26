https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974774732.html

Стали известны результаты проверки по делу об отравлении красноярской семьи

Стали известны результаты проверки по делу об отравлении красноярской семьи - РИА Новости, 26.09.2024

Стали известны результаты проверки по делу об отравлении красноярской семьи

Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов питания, изъятых в магазине и в доме отравившейся семьи в Красноярском крае, и не нашел никаких... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:57

2024-09-26T10:57

2024-09-26T11:07

происшествия

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

отравление семьи в красноярском крае

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов питания, изъятых в магазине и в доме отравившейся семьи в Красноярском крае, и не нашел никаких опасных веществ, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии."В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено. Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в СК, специалисты более детально искали в продуктах кадмий мышьяк, олово, ртуть, свинец и хром.Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.В среду выяснилось, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть.

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974748983.html

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974754822.html

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происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия, отравление семьи в красноярском крае, здоровье - общество