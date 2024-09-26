https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974748983.html

Эксперты ответили, когда установят причину смерти детей в Красноярском крае

Эксперты ответили, когда установят причину смерти детей в Красноярском крае - РИА Новости, 26.09.2024

Эксперты ответили, когда установят причину смерти детей в Красноярском крае

Экспертизы по точным причинам смерти погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае будут готовы через месяц, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:19

2024-09-26T08:19

2024-09-26T08:20

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Экспертизы по точным причинам смерти погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае будут готовы через месяц, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Заключение готовится в течении месяца, предварительные результаты дали, что отравление токсическим веществом, но мы в заключении ждем: какие органы поражены, в результате чего у детей наступила смерть. Это может быть отек мозга, остановка сердца… то есть мы ждем через месяц конкретно от чего умерли дети", - сказал собеседник. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. В среду выяснилось, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть. В СК отмечают, что следователи продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля. Роспотребнадзор Красноярского края обещает в четверг дать окончательные результаты по продуктам после отравления семьи. Родителей погибших детей выписали из больницы в среду.

https://ria.ru/20240926/analiz-1974744574.html

https://ria.ru/20240925/otravlenie-1974589501.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отравление семьи в красноярском крае