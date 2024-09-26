https://ria.ru/20240926/oon-1974952943.html
В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане
В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане - РИА Новости, 26.09.2024
В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане
ООН крайне обеспокоена угрозой крупной наземной войны в Ливане, заявил в четверг РИА Новости представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:43
2024-09-26T21:43
2024-09-26T21:45
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ООН, 26 сен - РИА Новости. ООН крайне обеспокоена угрозой крупной наземной войны в Ливане, заявил в четверг РИА Новости представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик."Мы крайне обеспокоены риском крупной наземной войны в Ливане. Я думаю, очевидно, что мы не можем позволить Ливану стать еще одной Газой", - сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам представителя офиса генсека, народы Ливана и Израиля не могут позволить себе конфликт. Дюжаррик добавил, что из-за происходящих в регионе событий страдают мирные граждане, а военное решение проблемы отсутствует."Мы посредством нашей миротворческой миссии в Ливане, через нашего политического представителя в Ливане, поддерживаем связь со всеми сторонами: Израилем, ливанским правительством, ливанскими вооруженными силами, а также с "Хезболлах" в попытке разрядить обстановку", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, ливан, израиль, нью-йорк (город), стефан дюжаррик, оон, генеральная ассамблея оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Нью-Йорк (город), Стефан Дюжаррик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане
В ООН крайне обеспокоены угрозой крупной наземной операции в Ливане