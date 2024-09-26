https://ria.ru/20240926/oon-1974952943.html

В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане

В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане - РИА Новости, 26.09.2024

В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане

ООН крайне обеспокоена угрозой крупной наземной войны в Ливане, заявил в четверг РИА Новости представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:43

2024-09-26T21:43

2024-09-26T21:45

в мире

ливан

израиль

нью-йорк (город)

стефан дюжаррик

оон

генеральная ассамблея оон

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости. ООН крайне обеспокоена угрозой крупной наземной войны в Ливане, заявил в четверг РИА Новости представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик."Мы крайне обеспокоены риском крупной наземной войны в Ливане. Я думаю, очевидно, что мы не можем позволить Ливану стать еще одной Газой", - сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам представителя офиса генсека, народы Ливана и Израиля не могут позволить себе конфликт. Дюжаррик добавил, что из-за происходящих в регионе событий страдают мирные граждане, а военное решение проблемы отсутствует."Мы посредством нашей миротворческой миссии в Ливане, через нашего политического представителя в Ливане, поддерживаем связь со всеми сторонами: Израилем, ливанским правительством, ливанскими вооруженными силами, а также с "Хезболлах" в попытке разрядить обстановку", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

ливан

израиль

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, нью-йорк (город), стефан дюжаррик, оон, генеральная ассамблея оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024