https://ria.ru/20240926/oon-1974921847.html

Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД

Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2024

Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился 24 сентября в Нью-Йорке со спецпредставителем генсекретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:00

2024-09-26T18:00

2024-09-26T18:00

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился 24 сентября в Нью-Йорке со спецпредставителем генсекретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой, привлек ее внимание к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств детей, заявили в МИД РФ. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в контексте предотвращения серьезных нарушений в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов в различных регионах мира. Отдельное внимание уделено кризису вокруг Украины, ситуации в секторе Газе и в Судане", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. "С российской стороны подтверждена приверженность неукоснительному соблюдению норм международного гуманитарного права (МГП) при проведении СВО, в том числе в целях недопущения жертв среди детей. Одновременно внимание Вирджинии Гамбы было привлечено к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств и калечения несовершеннолетних", — добавили там.

https://ria.ru/20240926/vershinin-1974903857.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), украина, сергей вершинин, вооруженные силы украины, оон