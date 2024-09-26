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Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/oon-1974921847.html
Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД
Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2024
Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился 24 сентября в Нью-Йорке со спецпредставителем генсекретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:00
2024-09-26T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нью-йорк (город)
украина
сергей вершинин
вооруженные силы украины
оон
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился 24 сентября в Нью-Йорке со спецпредставителем генсекретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой, привлек ее внимание к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств детей, заявили в МИД РФ. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в контексте предотвращения серьезных нарушений в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов в различных регионах мира. Отдельное внимание уделено кризису вокруг Украины, ситуации в секторе Газе и в Судане", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. "С российской стороны подтверждена приверженность неукоснительному соблюдению норм международного гуманитарного права (МГП) при проведении СВО, в том числе в целях недопущения жертв среди детей. Одновременно внимание Вирджинии Гамбы было привлечено к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств и калечения несовершеннолетних", — добавили там.
https://ria.ru/20240926/vershinin-1974903857.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), украина, сергей вершинин, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Украина, Сергей Вершинин, Вооруженные силы Украины, ООН
Россия привлекла внимание ООН к злодеяниям ВСУ против детей, заявили в МИД

Замглавы МИД привлек внимание генсека ООН Гамбы к злодеяниям ВСУ против детей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился 24 сентября в Нью-Йорке со спецпредставителем генсекретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинией Гамбой, привлек ее внимание к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств детей, заявили в МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в контексте предотвращения серьезных нарушений в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов в различных регионах мира. Отдельное внимание уделено кризису вокруг Украины, ситуации в секторе Газе и в Судане", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"С российской стороны подтверждена приверженность неукоснительному соблюдению норм международного гуманитарного права (МГП) при проведении СВО, в том числе в целях недопущения жертв среди детей. Одновременно внимание Вирджинии Гамбы было привлечено к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств и калечения несовершеннолетних", — добавили там.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Вершинин и замгенсека ООН обсудили международную безопасность
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНью-Йорк (город)УкраинаСергей ВершининВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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