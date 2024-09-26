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При украинском обстреле Каховки пострадали мирные жители - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 26.09.2024 (обновлено: 18:33 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/obstrel-1974925965.html
При украинском обстреле Каховки пострадали мирные жители
При украинском обстреле Каховки пострадали мирные жители - РИА Новости, 26.09.2024
При украинском обстреле Каховки пострадали мирные жители
Украинские войска открыли плотный огонь по центру Каховки в Херсонской области, есть пострадавшие, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:11
2024-09-26T18:33
каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска открыли плотный огонь по центру Каховки в Херсонской области, есть пострадавшие, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Каховка. Плотный обстрел в центре города. Есть пострадавшие. Все подробности позже", - написал Филипчук.Глава города призвал жителей немедленно пройти в укрытия.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240926/vsu-1974927462.html
каховка
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каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , россия, происшествия
Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Происшествия
При украинском обстреле Каховки пострадали мирные жители

Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли центр Каховки, есть раненые

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска открыли плотный огонь по центру Каховки в Херсонской области, есть пострадавшие, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Каховка. Плотный обстрел в центре города. Есть пострадавшие. Все подробности позже", - написал Филипчук.
Глава города призвал жителей немедленно пройти в укрытия.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссияПроисшествия
 
 
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