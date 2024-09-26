Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/obstrel-1974758068.html
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2024
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:47
2024-09-26T09:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974551853_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c6c3ab83b9e593a293dcae473c24d3c9.jpg
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, в среду 40 населенных пунктов в семи приграничных районах региона подверглись атакам со стороны Украины. ВСУ выпустили 109 снарядов и 37 беспилотников. В тот же день в больницах скончались два человека: мужчина, получивший тяжелые ранения 22 сентября, и женщина, раненная 16 сентября. Также в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший во вторник при обстреле Белгорода. Мужчине, раненному в результате атаки дрона ВСУ в среду, была оказана медпомощь, его отпустили домой на амбулаторное лечение. За минувший день зафиксированы разрушения в одном многоквартирном доме, восьми частных домах, девяти транспортных средствах и магазине. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Байцуры выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов. Без последствий. В Валуйском муниципальном округе по сёлам Карабаново, Логачевка и Новопетровка выпущено четыре беспилотника… В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый выпущены пять боеприпасов в ходе двух обстрелов и три беспилотника. В хуторе Екатериновка дрон-камикадзе атаковал "Газель". Ранен водитель", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 13 населенных пунктов атакованы с помощью 48 боеприпасов и десяти беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе шесть населенных пунктов атакованы с помощью 13 снарядов и семи БПЛА. В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое и Графовка выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки с помощью пяти дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Ржевка, Середа и Терезовка выпущено 29 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки с помощью восьми БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973925890.html
https://ria.ru/20240628/ataka-1956202141.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974551853_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_97fc515d4c6fb25a3939927400e54e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили выпустили 109 снарядов и 37 БПЛА по Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в среду 40 населенных пунктов в семи приграничных районах региона подверглись атакам со стороны Украины. ВСУ выпустили 109 снарядов и 37 беспилотников. В тот же день в больницах скончались два человека: мужчина, получивший тяжелые ранения 22 сентября, и женщина, раненная 16 сентября. Также в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший во вторник при обстреле Белгорода. Мужчине, раненному в результате атаки дрона ВСУ в среду, была оказана медпомощь, его отпустили домой на амбулаторное лечение. За минувший день зафиксированы разрушения в одном многоквартирном доме, восьми частных домах, девяти транспортных средствах и магазине.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Жительница Белгорода ищет мужчину, спасшего ей и ребенку жизнь при обстреле
20 сентября, 20:46
"В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Байцуры выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов. Без последствий. В Валуйском муниципальном округе по сёлам Карабаново, Логачевка и Новопетровка выпущено четыре беспилотника… В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый выпущены пять боеприпасов в ходе двух обстрелов и три беспилотника. В хуторе Екатериновка дрон-камикадзе атаковал "Газель". Ранен водитель", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 13 населенных пунктов атакованы с помощью 48 боеприпасов и десяти беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе шесть населенных пунктов атакованы с помощью 13 снарядов и семи БПЛА. В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое и Графовка выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки с помощью пяти дронов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Ржевка, Середа и Терезовка выпущено 29 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки с помощью восьми БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Два украинских дрона атаковали Белгород
28 июня, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала