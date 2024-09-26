ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили выпустили 109 снарядов и 37 БПЛА по Белгородской области
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в среду 40 населенных пунктов в семи приграничных районах региона подверглись атакам со стороны Украины. ВСУ выпустили 109 снарядов и 37 беспилотников. В тот же день в больницах скончались два человека: мужчина, получивший тяжелые ранения 22 сентября, и женщина, раненная 16 сентября. Также в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший во вторник при обстреле Белгорода. Мужчине, раненному в результате атаки дрона ВСУ в среду, была оказана медпомощь, его отпустили домой на амбулаторное лечение. За минувший день зафиксированы разрушения в одном многоквартирном доме, восьми частных домах, девяти транспортных средствах и магазине.
"В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Байцуры выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов. Без последствий. В Валуйском муниципальном округе по сёлам Карабаново, Логачевка и Новопетровка выпущено четыре беспилотника… В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый выпущены пять боеприпасов в ходе двух обстрелов и три беспилотника. В хуторе Екатериновка дрон-камикадзе атаковал "Газель". Ранен водитель", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 13 населенных пунктов атакованы с помощью 48 боеприпасов и десяти беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе шесть населенных пунктов атакованы с помощью 13 снарядов и семи БПЛА. В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое и Графовка выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки с помощью пяти дронов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Два украинских дрона атаковали Белгород
28 июня, 18:33