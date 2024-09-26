https://ria.ru/20240926/obstrel-1974758068.html

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2024

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:47

2024-09-26T09:47

2024-09-26T09:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, в среду 40 населенных пунктов в семи приграничных районах региона подверглись атакам со стороны Украины. ВСУ выпустили 109 снарядов и 37 беспилотников. В тот же день в больницах скончались два человека: мужчина, получивший тяжелые ранения 22 сентября, и женщина, раненная 16 сентября. Также в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший во вторник при обстреле Белгорода. Мужчине, раненному в результате атаки дрона ВСУ в среду, была оказана медпомощь, его отпустили домой на амбулаторное лечение. За минувший день зафиксированы разрушения в одном многоквартирном доме, восьми частных домах, девяти транспортных средствах и магазине. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Байцуры выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов. Без последствий. В Валуйском муниципальном округе по сёлам Карабаново, Логачевка и Новопетровка выпущено четыре беспилотника… В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый выпущены пять боеприпасов в ходе двух обстрелов и три беспилотника. В хуторе Екатериновка дрон-камикадзе атаковал "Газель". Ранен водитель", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 13 населенных пунктов атакованы с помощью 48 боеприпасов и десяти беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе шесть населенных пунктов атакованы с помощью 13 снарядов и семи БПЛА. В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое и Графовка выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки с помощью пяти дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Ржевка, Середа и Терезовка выпущено 29 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки с помощью восьми БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240920/obstrel-1973925890.html

https://ria.ru/20240628/ataka-1956202141.html

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Дарья Буймова

белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия