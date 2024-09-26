https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий

"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий - РИА Новости, 26.09.2024

"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий

В зоне СВО портится погода. Скоро пойдут дожди, поля станут труднопроходимыми для людей и техники. Тем не менее высокая динамика боевых действий сохраняется... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:06

специальная военная операция на украине

безопасность

угледар

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Андрей Коц, Мария Марикян. В зоне СВО портится погода. Скоро пойдут дожди, поля станут труднопроходимыми для людей и техники. Тем не менее высокая динамика боевых действий сохраняется. Российская армия удерживает инициативу на большей части линии боевого соприкосновения и продолжает наступать на ряде направлений. ВСУ сидят главным образом в обороне, пытаясь продвигаться только в Курской области. О том, что происходит на самых горячих участках фронта, — в материале РИА Новости.Южнодонецкий укрепНаиболее напряженной по-прежнему остается ситуация в ДНР. За лето и первую половину сентября российские войска продвинулись далеко на запад и вышли на линию Покровск — Селидово — Курахово. Освободили ряд городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск. Сейчас интенсивность боев здесь несколько снизилась — армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики. Зато оживилось Южнодонецкое направление, много недель остававшееся относительно статичным.Группировки "Юг" и "Восток" всерьез взялись за Угледар. Этот город долгие месяцы был для нас крепким орешком. Расположен на возвышенности, с его многоэтажек местность просматривается на километры. Попытки лобовых штурмов ни к чему не привели. Максимум, чего удалось добиться подразделениям морской пехоты, — временно закрепиться в южном пригороде Павловки.Теперь тактику изменили: город окружают. Первым делом перерезали трассу Угледар — Константиновка, в ходе ожесточенных боев освободив этот населенный пункт. Следом группировка "Юг" заняла Водяное на северо-востоке и атаковала шахты "Южнодонбасская № 1" и "Южнодонбасская № 2". Противника оттуда уже почти полностью выбили."Активные наступательные действия продолжаются. Выявляем цели, отрабатываем минометной и ствольной артиллерией, поражаем FPV-дронами. После чего заходит пехота, — рассказывает командир одного из подразделений с позывным Витязь. — Все шахты в округе — наши. Некоторые шахтные стволы противник заминировал по одной простой причине — боялись, что это станет серьезным укреплением для нас".По словам офицера, у ВСУ хорошо оборудованные наблюдательные посты по всему городу. "На каждом — по два-четыре человека. Им достаточно пяти-семи минут, чтобы обнаружить нашу технику. Поэтому точечно выявляем эти посты и уничтожаем".ВСУ пытаются удержаться в Угледаре в том числе из-за информационного вакуума. "Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями наладили сброс листовок. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре от них".С запада замкнуть кольцо пытаются бойцы группировки "Восток", взявшие Пречистовку, форсировавшие реку Кашлагач и наступающие на Богоявленку. Через этот населенный пункт со стороны Курахово и Успеновки проходит последняя дорога, по которой еще может снабжаться гарнизон Угледара. И она уже под огневым контролем российской артиллерии. По данным украинских СМИ, именно по ней 72-я бригада ВСУ попытается выйти из города.Повторяются авдеевский и бахмутский сценарии. Российская армия создает кольцо, берет под огневой контроль все дороги, но оставляет узкий коридор. Противник уходит по этому коридору под ударами бомб и дронов, бросая оружие и боевую технику. Плюсы этой тактики очевидны: лучше зачищать ту же Богоявленку, когда туда отступят ВСУ, чем многоэтажную застройку Угледара.Впрочем, не исключено, что гарнизон не воспользуется коридором, сражаясь до последнего. Это единственный город на Южнодонецком направлении, подконтрольный Киеву. Его освобождение позволит еще дальше отбросить украинскую армию от столицы ДНР, а также снизить угрозу для Волновахи и трассы Донецк — Мариуполь.Курский фронтВторое по интенсивности боевых действий — Курское направление. Десятого сентября формирования Воздушно-десантных войск, морской пехоты и приданных им подразделений ударили в левый фланг группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область. За два дня освободили десять населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь. Фланг срезали, однако говорить о полном освобождении области рано.В Глушковском районе ВСУ пытаются прорваться в районе населенных пунктов Краснооктябрьский и Веселое. В Кореневском районе продолжаются бои у Любимовки, по позициям ВСУ в Ольговке и Толстом Луге наносятся удары дронами и тяжелыми авиабомбами. Сообщают об активных действиях российской армии на юге Суджанского района в районе населенного пункта Плехово.Бои практически на всех участках фронта носят позиционный характер. ВСУ подтягивают резервы, не считаясь с потерями в личном составе и технике, но каких-либо успехов не добились. По-прежнему серьезной проблемой остается угроза прорыва через границу, однако она частично снимается интенсивной работой ВКС и артиллерии по приграничным районам Сумской области Украины. Противнику физически не дают завести на территорию России столько техники, сколько ему нужно.Уже совершенно ясно, что Зеленский санкционировал нападение на Курскую область в попытке завершить провальную в целом для него летнюю кампанию медийной "перемогой". Этим он намеревался козырять на проходящей сейчас в США Генассамблее ООН. Однако его войска, заняв ряд российских сел, не смогли продвинуться дальше и сейчас страдают от отсутствия привычного "Старлинка", высоких потерь и внятных целей, которые их командование не спешит объявить во всеуслышание.Медленный прогрессНа других направлениях СВО без особых изменений. На бахмутском участке — все тот же медленный штурм Часова Яра. Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Григоровка в шести километрах к северу от города. Это в значительной части обезопасит фланг наступающей группировки. Южнее, в Торецке (Дзержинске), — по-прежнему городские бои.В Запорожской области — позиционные бои северо-западнее Работино и севернее Вербового. После неудачного летне-осеннего контрнаступа ВСУ в 2023-м обе стороны воспринимают это направление как второстепенное. Осенью здесь к тому же делать особо нечего. Распутица и отсутствие "зеленки" превращают этот участок фронта в крайне неудобный для действий крупными силами.То же самое можно сказать о Херсонском направлении, где относительное затишье. А когда прогресса нет, ВСУ отыгрываются на мирных жителях. На днях в Новой Каховке в собственном доме тяжелые ранения обеих ног получила 75-летняя пенсионерка. В Каховке пострадали 70-летняя женщина и 52-летний мужчина. В селе Подокалиновка Алешкинского округа — 42-летняя местная жительница.Но цели на осеннюю кампанию обеих сторон понятны. Россия должна закрепить летние успехи и как можно дальше отодвинуть ВСУ к западным границам Донецкой Народной Республики. Киев, лихорадочно оперируя резервами, пытается не допустить обвала фронта.

https://ria.ru/20240925/forbes-1974646161.html

https://ria.ru/20240924/pentagon-1974507171.html

https://ria.ru/20240924/svo-1974404086.html

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безопасность, угледар, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, генеральная ассамблея оон