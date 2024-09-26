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Мэр Нью-Йорка, обвиняемый во взяточничестве, продолжит работу - РИА Новости, 26.09.2024
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18:29 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/nyuyork-1974929669.html
Мэр Нью-Йорка, обвиняемый во взяточничестве, продолжит работу
Мэр Нью-Йорка, обвиняемый во взяточничестве, продолжит работу - РИА Новости, 26.09.2024
Мэр Нью-Йорка, обвиняемый во взяточничестве, продолжит работу
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что продолжит работу, несмотря на уголовное дело, обвинения его не удивили. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:29
2024-09-26T18:29
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что продолжит работу, несмотря на уголовное дело, обвинения его не удивили. "Я продолжу работу, как обычно... Я жду возможности защитить себя", - заявил Адамс журналистам. По его словам, уголовное дело сопровождалось утечками на протяжении месяцев, поэтому обвинения чиновника не удивили. Выступление Адамса перед журналистами на улице сопровождалось выкриками активистов о том, что нынешний день стал позорным для темнокожего сообщества. Как сообщалось, Адамсу предъявили обвинения по пяти пунктам, в том числе во взяточничестве. Он стал первым действующим чиновником на должности, которого привлекают к уголовной ответственности.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Мэр Нью-Йорка, обвиняемый во взяточничестве, продолжит работу

Мэр Нью-Йорка Адамс заявил, что продолжит работу, несмотря на уголовное дело

© AP Photo / Brittainy NewmanМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Brittainy Newman
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что продолжит работу, несмотря на уголовное дело, обвинения его не удивили.
"Я продолжу работу, как обычно... Я жду возможности защитить себя", - заявил Адамс журналистам.
По его словам, уголовное дело сопровождалось утечками на протяжении месяцев, поэтому обвинения чиновника не удивили.
Выступление Адамса перед журналистами на улице сопровождалось выкриками активистов о том, что нынешний день стал позорным для темнокожего сообщества.
Как сообщалось, Адамсу предъявили обвинения по пяти пунктам, в том числе во взяточничестве. Он стал первым действующим чиновником на должности, которого привлекают к уголовной ответственности.
Полицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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