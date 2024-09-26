https://ria.ru/20240926/novak-1974904046.html

Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли

Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024

Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли

России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% оборудования, или около 200 видов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:54

2024-09-26T16:54

2024-09-26T17:19

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% оборудования, или около 200 видов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."На сегодняшний день осталось всего около 200 видов оборудования… Сейчас осталось 10% от того количества оборудования, которое мы не производили, а покупали за рубежом", - сказал Новак.В ближайшие несколько лет планируется, что предприятия России начнут делать оставшиеся виды оборудования, за счет чего будет обеспечен технологический суверенитет страны, добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240912/neft-1971892613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак