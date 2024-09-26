https://ria.ru/20240926/novak-1974904046.html
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% оборудования, или около 200 видов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:54
2024-09-26T16:54
2024-09-26T17:19
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% оборудования, или около 200 видов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."На сегодняшний день осталось всего около 200 видов оборудования… Сейчас осталось 10% от того количества оборудования, которое мы не производили, а покупали за рубежом", - сказал Новак.В ближайшие несколько лет планируется, что предприятия России начнут делать оставшиеся виды оборудования, за счет чего будет обеспечен технологический суверенитет страны, добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240912/neft-1971892613.html
https://ria.ru/20240926/neft-1974849795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
Новак: России осталось импортозаместить десять процентов нефтяного оборудования