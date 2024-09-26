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Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024
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16:54 26.09.2024 (обновлено: 17:19 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/novak-1974904046.html
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли
России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% оборудования, или около 200 видов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:54
2024-09-26T17:19
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% оборудования, или около 200 видов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."На сегодняшний день осталось всего около 200 видов оборудования… Сейчас осталось 10% от того количества оборудования, которое мы не производили, а покупали за рубежом", - сказал Новак.В ближайшие несколько лет планируется, что предприятия России начнут делать оставшиеся виды оборудования, за счет чего будет обеспечен технологический суверенитет страны, добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240912/neft-1971892613.html
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли

Новак: России осталось импортозаместить десять процентов нефтяного оборудования

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% оборудования, или около 200 видов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день осталось всего около 200 видов оборудования… Сейчас осталось 10% от того количества оборудования, которое мы не производили, а покупали за рубежом", - сказал Новак.
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В ближайшие несколько лет планируется, что предприятия России начнут делать оставшиеся виды оборудования, за счет чего будет обеспечен технологический суверенитет страны, добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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