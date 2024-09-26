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Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей - РИА Новости, 26.09.2024
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16:25 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/novak-1974892165.html
Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей
Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей - РИА Новости, 26.09.2024
Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей
Необходимо продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:25
2024-09-26T16:25
экономика
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Надо продолжить работу и развитие отраслей не только возобновляемых источников энергии, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли", - сказал Новак на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, александр новак
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак
Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей

Новак: надо продолжить развитие углеводородных отраслей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Александр Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вице-премьер РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Надо продолжить работу и развитие отраслей не только возобновляемых источников энергии, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли", - сказал Новак на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМоскваАлександр Новак
 
 
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