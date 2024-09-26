https://ria.ru/20240926/novak-1974892165.html

Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей

Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей - РИА Новости, 26.09.2024

Новак подчеркнул важность развития углеводородных отраслей

Необходимо продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:25

2024-09-26T16:25

2024-09-26T16:25

экономика

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо продолжить развитие не только возобновляемой энергетики, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Надо продолжить работу и развитие отраслей не только возобновляемых источников энергии, но и традиционных углеводородных отраслей, а также атомной отрасли", - сказал Новак на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, москва, александр новак