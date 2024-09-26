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Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов - РИА Новости, 26.09.2024
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15:49 26.09.2024 (обновлено: 16:11 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/novak-1974884092.html
Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов
Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов - РИА Новости, 26.09.2024
Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов
Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:49
2024-09-26T16:11
экономика
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."За последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию в мире составил где-то 13-14%. В ближайшие 20 лет эти темпы будут не меньше, а, может, даже и выше. Мы увидим рост потребления первичной энергии на 25%", - сказал он, выступая на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе."Можно констатировать, что, несмотря на незначительное снижение доли углеводородов, они будут все равно доминировать в обеспечении энергетической повестки, в обеспечении потребления мировой энергии. И здесь важно не пропустить вот что: поскольку потребуется значительное строительство новых мощностей, как по производству электроэнергии, так и по добыче, переработке энергетических ресурсов, нам важно не упустить момент дефицита энергетических мощностей в мире", - сказал он на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса"."А такие риски существуют с учетом того, что на сегодняшний день основные инвестиции идут только в возобновляемые источники энергии, а в традиционные энергетические ресурсы мы видим в мире значительно сниженные инвестиции по сравнению с теми, которые были еще пять лет назад", - добавил вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240924/g7-1974403323.html
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экономика, александр новак, россия, москва
Экономика, Александр Новак, Россия, Москва
Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов

Новак: миру важно не допустить дефицита энергоресурсов, такой риск есть

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"За последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию в мире составил где-то 13-14%. В ближайшие 20 лет эти темпы будут не меньше, а, может, даже и выше. Мы увидим рост потребления первичной энергии на 25%", - сказал он, выступая на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе.
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"Можно констатировать, что, несмотря на незначительное снижение доли углеводородов, они будут все равно доминировать в обеспечении энергетической повестки, в обеспечении потребления мировой энергии. И здесь важно не пропустить вот что: поскольку потребуется значительное строительство новых мощностей, как по производству электроэнергии, так и по добыче, переработке энергетических ресурсов, нам важно не упустить момент дефицита энергетических мощностей в мире", - сказал он на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
"А такие риски существуют с учетом того, что на сегодняшний день основные инвестиции идут только в возобновляемые источники энергии, а в традиционные энергетические ресурсы мы видим в мире значительно сниженные инвестиции по сравнению с теми, которые были еще пять лет назад", - добавил вице-премьер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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