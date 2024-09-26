https://ria.ru/20240926/mvd-1974947105.html

Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола

Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола - РИА Новости, 26.09.2024

Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола

Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами, заявил глава российской полиции Владимир... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:39

2024-09-26T20:39

2024-09-26T20:39

россия

владимир колокольцев

ирина волк

интерпол

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами, заявил глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси, его слова приводит представитель МВД РФ Ирина Волк. Встреча состоялась в четверг. "Владимир Колокольцев констатировал, что в настоящее время Российская Федерация является одним из ведущих участников Интерпола. В текущем году переписка велась со 156 государствами", - написала Волк в своем Telegram-канале. Кроме того, Колокольцев поблагодарил Аль-Раиси за позицию, позволяющую Организации избежать политических конфликтов.

https://radiosputnik.ru/20240828/moshennichestvo-1969045904.html

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россия, владимир колокольцев, ирина волк, интерпол