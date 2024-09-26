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Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола - РИА Новости, 26.09.2024
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20:39 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/mvd-1974947105.html
Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола
Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола - РИА Новости, 26.09.2024
Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола
Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами, заявил глава российской полиции Владимир... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:39
2024-09-26T20:39
россия
владимир колокольцев
ирина волк
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами, заявил глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси, его слова приводит представитель МВД РФ Ирина Волк. Встреча состоялась в четверг. "Владимир Колокольцев констатировал, что в настоящее время Российская Федерация является одним из ведущих участников Интерпола. В текущем году переписка велась со 156 государствами", - написала Волк в своем Telegram-канале. Кроме того, Колокольцев поблагодарил Аль-Раиси за позицию, позволяющую Организации избежать политических конфликтов.
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россия, владимир колокольцев, ирина волк, интерпол
Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Интерпол
Глава МВД назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола

Глава МВД Колокольцев назвал Россию одним из ведущих участников Интерпола

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола
Штаб-квартира Интерпола - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами, заявил глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси, его слова приводит представитель МВД РФ Ирина Волк.
Встреча состоялась в четверг.
"Владимир Колокольцев констатировал, что в настоящее время Российская Федерация является одним из ведущих участников Интерпола. В текущем году переписка велась со 156 государствами", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Кроме того, Колокольцев поблагодарил Аль-Раиси за позицию, позволяющую Организации избежать политических конфликтов.
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РоссияВладимир КолокольцевИрина ВолкИнтерпол
 
 
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