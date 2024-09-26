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В Геленджике спасли мотоциклиста, упавшего со скалы - РИА Новости, 26.09.2024
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16:14 26.09.2024
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В Геленджике спасли мотоциклиста, упавшего со скалы
В Геленджике спасли мотоциклиста, упавшего со скалы - РИА Новости, 26.09.2024
В Геленджике спасли мотоциклиста, упавшего со скалы
Спасатели в среду обнаружили на каменистом берегу в районе Геленджика мотоциклиста, который не справился с управлением и упал с 50-метровой скалы, пострадавший... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:14
2024-09-26T16:14
геленджик
кабардинка
россия
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Спасатели в среду обнаружили на каменистом берегу в районе Геленджика мотоциклиста, который не справился с управлением и упал с 50-метровой скалы, пострадавший выжил, но получил переломы, ушибы и раны, сообщили в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС". Уточнятся, что мужчина катался на мотоцикле в среду днём на скалах между Геленджиком и селом Кабардинка в районе "Голубая бухта". Мотоциклист не справился с управлением и сорвался со скалы. Пострадавший упал с высоты 50 метров на каменистый берег, а его мотоцикл остановился на середине склона. Спасателей вызвал случайный очевидец происшествия. "Спасатели Геленджикского АСО обнаружили пострадавшего на береговой линии, он был в сознании, несмотря на многочисленные травмы. Мужчине оказали первую помощь, при падении он сломал руку, ногу, получил травму головы и множественные ушибы, и раны. Пострадавшего транспортировали к автомобилю "скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства. "Кубань-СПАС" опубликовала кадры спасения мотоциклиста в своей группе ВКонтакте.
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геленджик, кабардинка, россия, происшествия, краснодарский край
Геленджик, Кабардинка, Россия, Происшествия, Краснодарский край
В Геленджике спасли мотоциклиста, упавшего со скалы

"Кубань-СПАС": в Геленджике мотоциклист упал с 50-метровой скалы и выжил

© Фото : Кубань-СПАС/TelegramСпасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
Спасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Кубань-СПАС/Telegram
Спасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Спасатели в среду обнаружили на каменистом берегу в районе Геленджика мотоциклиста, который не справился с управлением и упал с 50-метровой скалы, пострадавший выжил, но получил переломы, ушибы и раны, сообщили в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС".
Уточнятся, что мужчина катался на мотоцикле в среду днём на скалах между Геленджиком и селом Кабардинка в районе "Голубая бухта". Мотоциклист не справился с управлением и сорвался со скалы. Пострадавший упал с высоты 50 метров на каменистый берег, а его мотоцикл остановился на середине склона. Спасателей вызвал случайный очевидец происшествия.
© Фото : Кубань-СПАС/TelegramСпасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
Спасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Кубань-СПАС/Telegram
Спасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
"Спасатели Геленджикского АСО обнаружили пострадавшего на береговой линии, он был в сознании, несмотря на многочисленные травмы. Мужчине оказали первую помощь, при падении он сломал руку, ногу, получил травму головы и множественные ушибы, и раны. Пострадавшего транспортировали к автомобилю "скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.
"Кубань-СПАС" опубликовала кадры спасения мотоциклиста в своей группе ВКонтакте.
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ГеленджикКабардинкаРоссияПроисшествияКраснодарский край
 
 
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