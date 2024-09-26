В Геленджике спасли мотоциклиста, упавшего со скалы
"Кубань-СПАС": в Геленджике мотоциклист упал с 50-метровой скалы и выжил
© Фото : Кубань-СПАС/TelegramСпасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
Спасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Спасатели в среду обнаружили на каменистом берегу в районе Геленджика мотоциклиста, который не справился с управлением и упал с 50-метровой скалы, пострадавший выжил, но получил переломы, ушибы и раны, сообщили в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС".
Уточнятся, что мужчина катался на мотоцикле в среду днём на скалах между Геленджиком и селом Кабардинка в районе "Голубая бухта". Мотоциклист не справился с управлением и сорвался со скалы. Пострадавший упал с высоты 50 метров на каменистый берег, а его мотоцикл остановился на середине склона. Спасателей вызвал случайный очевидец происшествия.
© Фото : Кубань-СПАС/TelegramСпасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
Спасатели Геленджикского АСО оказали помощь мотоциклисту, который упал со скалы
"Спасатели Геленджикского АСО обнаружили пострадавшего на береговой линии, он был в сознании, несмотря на многочисленные травмы. Мужчине оказали первую помощь, при падении он сломал руку, ногу, получил травму головы и множественные ушибы, и раны. Пострадавшего транспортировали к автомобилю "скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.
"Кубань-СПАС" опубликовала кадры спасения мотоциклиста в своей группе ВКонтакте.