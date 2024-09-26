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Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях - РИА Новости, 26.09.2024
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15:02 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/moskva-1974868618.html
Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях
Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях - РИА Новости, 26.09.2024
Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях
Тимирязевский районный суд приговорил к срокам от 3,5 до 4 лет и 4 месяцев лишения свободы двух москвичей, которые поставили группу детей на колени и избивали... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:02
2024-09-26T15:02
происшествия
москва
александр герасименко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тимирязевский районный суд приговорил к срокам от 3,5 до 4 лет и 4 месяцев лишения свободы двух москвичей, которые поставили группу детей на колени и избивали их, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Ранее столичный СК сообщал, что 19 ноября 2023 года во дворе жилого дома на Базовской улице в Москве двое проживающих там мужчин "подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры". Как уточняет прокуратура, 60-летнему Александру Герасименко показалось, что ребенок и его друзья шумно себя ведут. Он схватил 10-летнего ребенка и приставил к его лицу нож. Позже Герасименко вышел во двор с 38-летним приятелем Далером Бабаджановым. Они подошли к группе ребят в возрасте от 9 до 12 лет и начали издеваться над ними. В частности, применяли физическую силу, били палкой, а также оказывали моральное давление, заставляя встать на колени. "С учетом позиции государственного обвинителя Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Герасименко к 4 годам 4 месяцам, Бабаджанова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия Бабаджанов и Герасименко были признаны виновными по уголовным статьям о хулиганстве и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, москва, александр герасименко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Александр Герасименко, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях

Суд дал срок двум москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тимирязевский районный суд приговорил к срокам от 3,5 до 4 лет и 4 месяцев лишения свободы двух москвичей, которые поставили группу детей на колени и избивали их, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ранее столичный СК сообщал, что 19 ноября 2023 года во дворе жилого дома на Базовской улице в Москве двое проживающих там мужчин "подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры".
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Как уточняет прокуратура, 60-летнему Александру Герасименко показалось, что ребенок и его друзья шумно себя ведут. Он схватил 10-летнего ребенка и приставил к его лицу нож. Позже Герасименко вышел во двор с 38-летним приятелем Далером Бабаджановым. Они подошли к группе ребят в возрасте от 9 до 12 лет и начали издеваться над ними. В частности, применяли физическую силу, били палкой, а также оказывали моральное давление, заставляя встать на колени.
"С учетом позиции государственного обвинителя Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Герасименко к 4 годам 4 месяцам, Бабаджанова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия Бабаджанов и Герасименко были признаны виновными по уголовным статьям о хулиганстве и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.
Приговор в законную силу не вступил.
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