https://ria.ru/20240926/moskva-1974868618.html

Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях

Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях - РИА Новости, 26.09.2024

Суд дал срок москвичам, требовавшим от детей извиниться на коленях

Тимирязевский районный суд приговорил к срокам от 3,5 до 4 лет и 4 месяцев лишения свободы двух москвичей, которые поставили группу детей на колени и избивали... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:02

2024-09-26T15:02

2024-09-26T15:02

происшествия

москва

александр герасименко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тимирязевский районный суд приговорил к срокам от 3,5 до 4 лет и 4 месяцев лишения свободы двух москвичей, которые поставили группу детей на колени и избивали их, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Ранее столичный СК сообщал, что 19 ноября 2023 года во дворе жилого дома на Базовской улице в Москве двое проживающих там мужчин "подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры". Как уточняет прокуратура, 60-летнему Александру Герасименко показалось, что ребенок и его друзья шумно себя ведут. Он схватил 10-летнего ребенка и приставил к его лицу нож. Позже Герасименко вышел во двор с 38-летним приятелем Далером Бабаджановым. Они подошли к группе ребят в возрасте от 9 до 12 лет и начали издеваться над ними. В частности, применяли физическую силу, били палкой, а также оказывали моральное давление, заставляя встать на колени. "С учетом позиции государственного обвинителя Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Герасименко к 4 годам 4 месяцам, Бабаджанова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия Бабаджанов и Герасименко были признаны виновными по уголовным статьям о хулиганстве и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240925/uzbekistan-1974635438.html

https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974553657.html

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происшествия, москва, александр герасименко, следственный комитет россии (ск рф)