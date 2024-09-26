https://ria.ru/20240926/moskva-1974823003.html
Более 70 новых лифтов установили в медучреждениях Москвы
Более 70 новых лифтов установили в медучреждениях Москвы - РИА Новости, 26.09.2024
Более 70 новых лифтов установили в медучреждениях Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по установке более 70 современных лифтов в медицинских учреждениях Москвы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:38
2024-09-26T12:38
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по установке более 70 современных лифтов в медицинских учреждениях Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реализации городских программ в этом году выполнена замена 21 лифта в поликлиниках, где проходил капитальный ремонт, и 52 лифтов в действующих больницах, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает требованиям безопасности. Замена лифтов в корпусах больниц проводилась поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что оборудование поменяли на таких крупных объектах как городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева, городская клиническая больница имени Н.Э. Баумана и городская клиническая больница имени С.С. Юдина. "Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подъемные устройства оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при чрезвычайной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Новые медицинские лифты оснащены преимущественно отечественными механизмами, компонентами и узлами, что минимизирует затраты, сложности с их обслуживанием исключены.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по установке более 70 современных лифтов в медицинских учреждениях Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации городских программ в этом году выполнена замена 21 лифта в поликлиниках, где проходил капитальный ремонт, и 52 лифтов в действующих больницах, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает требованиям безопасности. Замена лифтов в корпусах больниц проводилась поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что оборудование поменяли на таких крупных объектах как городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева, городская клиническая больница имени Н.Э. Баумана и городская клиническая больница имени С.С. Юдина.
"Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подъемные устройства оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при чрезвычайной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери.
Новые медицинские лифты оснащены преимущественно отечественными механизмами, компонентами и узлами, что минимизирует затраты, сложности с их обслуживанием исключены.