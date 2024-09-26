https://ria.ru/20240926/moskva-1974823003.html

Более 70 новых лифтов установили в медучреждениях Москвы

Более 70 новых лифтов установили в медучреждениях Москвы - РИА Новости, 26.09.2024

Более 70 новых лифтов установили в медучреждениях Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по установке более 70 современных лифтов в медицинских учреждениях Москвы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:38

2024-09-26T12:38

2024-09-26T12:38

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по установке более 70 современных лифтов в медицинских учреждениях Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реализации городских программ в этом году выполнена замена 21 лифта в поликлиниках, где проходил капитальный ремонт, и 52 лифтов в действующих больницах, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает требованиям безопасности. Замена лифтов в корпусах больниц проводилась поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что оборудование поменяли на таких крупных объектах как городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева, городская клиническая больница имени Н.Э. Баумана и городская клиническая больница имени С.С. Юдина. "Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подъемные устройства оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при чрезвычайной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Новые медицинские лифты оснащены преимущественно отечественными механизмами, компонентами и узлами, что минимизирует затраты, сложности с их обслуживанием исключены.

https://ria.ru/20240925/moskva-1974567802.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков