https://ria.ru/20240926/minobrnauki-1974743631.html
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений - РИА Новости, 26.09.2024
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений
У общественности пока нет единого мнения по вопросу отмены ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:42
2024-09-26T06:42
2024-09-26T10:44
константин могилевский
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. У общественности пока нет единого мнения по вопросу отмены ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "Сейчас в отношении перечней экзаменов для разных направлений подготовки звучат различные оценки. Например, позитивно было воспринято решение о включении физики в обязательный список экзаменов для абитуриентов инженерно-технических направлений. Ректоры профильных вузов просили об этом давно. А вот в отношении, например, экзамена по английскому языку для экономистов консенсус пока не сложился", - сказал Могилевский. Ранее сообщалось, что министерство планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Теперь для поступления на данные направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза: иногда университет включает несколько экзаменов и дает право абитуриенту выбрать из списка.
https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html
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константин могилевский, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Константин Могилевский, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений
Минобрнауки: мнения об отмене ЕГЭ по иностранному для ряда специальностей нет