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Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений - РИА Новости, 26.09.2024
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06:42 26.09.2024 (обновлено: 10:44 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/minobrnauki-1974743631.html
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений - РИА Новости, 26.09.2024
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений
У общественности пока нет единого мнения по вопросу отмены ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:42
2024-09-26T10:44
константин могилевский
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. У общественности пока нет единого мнения по вопросу отмены ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. "Сейчас в отношении перечней экзаменов для разных направлений подготовки звучат различные оценки. Например, позитивно было воспринято решение о включении физики в обязательный список экзаменов для абитуриентов инженерно-технических направлений. Ректоры профильных вузов просили об этом давно. А вот в отношении, например, экзамена по английскому языку для экономистов консенсус пока не сложился", - сказал Могилевский. Ранее сообщалось, что министерство планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Теперь для поступления на данные направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза: иногда университет включает несколько экзаменов и дает право абитуриенту выбрать из списка.
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константин могилевский, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Константин Могилевский, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки оценило идею отменить ЕГЭ по иностранному для ряда направлений

Минобрнауки: мнения об отмене ЕГЭ по иностранному для ряда специальностей нет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. У общественности пока нет единого мнения по вопросу отмены ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
«
"Сейчас в отношении перечней экзаменов для разных направлений подготовки звучат различные оценки. Например, позитивно было воспринято решение о включении физики в обязательный список экзаменов для абитуриентов инженерно-технических направлений. Ректоры профильных вузов просили об этом давно. А вот в отношении, например, экзамена по английскому языку для экономистов консенсус пока не сложился", - сказал Могилевский.
Ранее сообщалось, что министерство планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом.
Теперь для поступления на данные направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза: иногда университет включает несколько экзаменов и дает право абитуриенту выбрать из списка.
Ученица ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ЕГЭ по иностранному языку могут исключить для некоторых специальностей
Вчера, 10:53
 
Константин МогилевскийЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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