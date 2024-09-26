https://ria.ru/20240926/mid-1974741045.html

МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России

МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России - РИА Новости, 26.09.2024

МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России

Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:41

2024-09-26T05:41

2024-09-26T09:24

сергей вершинин

владимир путин

дмитрий песков

нато

оон

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москва

киев

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ООН, 26 сен — РИА Новости. Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин."Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации", — сказал дипломат на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.В среду Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Москвой ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.

https://ria.ru/20240926/peskov-1974741917.html

https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720062.html

россия

москва

киев

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сергей вершинин, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон, россия, москва, киев