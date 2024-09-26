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МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России - РИА Новости, 26.09.2024
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05:41 26.09.2024 (обновлено: 09:24 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/mid-1974741045.html
МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России
МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России - РИА Новости, 26.09.2024
МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России
Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями, заявил РИА... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:41
2024-09-26T09:24
сергей вершинин
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ООН, 26 сен — РИА Новости. Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.&quot;Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации&quot;, — сказал дипломат на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.В среду Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Москвой ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974741917.html
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сергей вершинин, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон, россия, москва, киев
Сергей Вершинин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Россия, Москва, Киев
МИД выразил надежду, что США не разрешат Украине удары вглубь России

МИД: Москва надеется, что у США хватит ума не разрешать Украине удары вглубь РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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ООН, 26 сен — РИА Новости. Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.
«

"Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации", — сказал дипломат на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
В среду Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Москвой ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.
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