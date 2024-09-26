https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html

Снять с "Талибана"* террористический статус быстро не получится, заявил МИД

Снять с "Талибана"* террористический статус быстро не получится, заявил МИД - РИА Новости, 26.09.2024

Снять с "Талибана"* террористический статус быстро не получится, заявил МИД

Процесс снятия Москвой с движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации не будет... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T04:30

2024-09-26T04:30

2024-09-26T04:30

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Процесс снятия Москвой с движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации не будет быстрым, потребует изменений в законодательстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Россия, как и многие другие страны, готова развивать всеобъемлющее сотрудничество с властями Афганистана. "Очевидно, что без снятия с "Талибана"* статуса террористической организации сделать это невозможно. Ряд стран-соседей это сделали. Процесс этот, однако, не быстрый, он связан с необходимостью внесения изменений в российское законодательство", - сказал дипломат. Движение "Талибан"*, контролирующее власть в Афганистане, – объективная реальность, с которой необходимо считаться, отметил Руденко. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается. Ранее Кабул, по данным РИА Новости, направил Москве письменную заявку на участие исполняющего обязанности вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения "Талибан"* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре. Российская сторона пока не комментировала возможность участия делегации из Кабула в мероприятии. * Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240906/taliban-1971111674.html

https://ria.ru/20240817/afganistan-1966728634.html

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