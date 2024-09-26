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Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам - РИА Новости, 26.09.2024
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17:55 26.09.2024 (обновлено: 18:29 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/mer-1974920319.html
Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам
Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам - РИА Новости, 26.09.2024
Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам
Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, его обвиняют в том числе в получении взяток от иностранцев, свидетельствуют... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:55
2024-09-26T18:29
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, его обвиняют в том числе в получении взяток от иностранцев, свидетельствуют документы суда.Обвинения против действующего мэра касаются сговора с целью получения средств на ведение политических кампаний от иностранных граждан, электронного мошенничества, получения взяток и незаконного финансирования иностранными лицами.По данным обвинения, Адамс получал взятки деньгами, а также в виде оплаченных авиабилетов, отелей и других привилегий в обмен на обещание содействия со стороны городских органов власти. Вменяемые ему преступления касаются периода по меньшей мере с 2015 по 2024 год, когда он занимал различные посты в городском правлении. Согласно данным обвинения, на протяжении этих лет Адамс регулярно получал подарки в виде оплаченных перелетов и гостиниц по всему миру от неких представителей Турции, которые также делали щедрые пожертвования на его предвыборную кампанию 2025 года.Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с января 2022 года, ФБР вело расследование возможных нарушений им правил финансирования предвыборной кампании с весны 2023 года.
https://ria.ru/20240925/mer-1974724052.html
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нью-йорк (город), в мире, турция, фбр
Нью-Йорк (город), В мире, Турция, ФБР
Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам

Мэру Нью-Йорка предъявили уголовные обвинения, в том числе в получении взяток

© AP Photo / Seth WenigМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам, его обвиняют в том числе в получении взяток от иностранцев, свидетельствуют документы суда.
Обвинения против действующего мэра касаются сговора с целью получения средств на ведение политических кампаний от иностранных граждан, электронного мошенничества, получения взяток и незаконного финансирования иностранными лицами.
По данным обвинения, Адамс получал взятки деньгами, а также в виде оплаченных авиабилетов, отелей и других привилегий в обмен на обещание содействия со стороны городских органов власти. Вменяемые ему преступления касаются периода по меньшей мере с 2015 по 2024 год, когда он занимал различные посты в городском правлении. Согласно данным обвинения, на протяжении этих лет Адамс регулярно получал подарки в виде оплаченных перелетов и гостиниц по всему миру от неких представителей Турции, которые также делали щедрые пожертвования на его предвыборную кампанию 2025 года.
Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с января 2022 года, ФБР вело расследование возможных нарушений им правил финансирования предвыборной кампании с весны 2023 года.
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