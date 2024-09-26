Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном
Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи Копайгородский с Рубеном Татуляном
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие выясняет, связан ли арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский с беглым сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Татулян переобъявлен в розыск в РФ", - сказал собеседник агентства и добавил, что уехавший за границу бизнесмен проверяется "на причастность в возможных общих делах" с Копайгородским.
Рубен Татулян. Архивное фото
Карточка Татуляна продолжает числиться в базе розыска МВД.
Татулян был объявлен в розыск в России еще в ноябре 2023 года. Ранее "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов.
Копайгородский накануне был арестован в Москве по обвинению в растрате. Как сообщил РИА Новости адвокат экс-мэра, ему вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей.
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