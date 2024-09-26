https://ria.ru/20240926/mer-1974896345.html

Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном

Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном - РИА Новости, 26.09.2024

Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном

Следствие выясняет, связан ли арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский с беглым сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:27

2024-09-26T16:27

2024-09-26T16:27

происшествия

сочи

россия

алексей копайгородский

рубен татулян

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие выясняет, связан ли арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский с беглым сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Татулян переобъявлен в розыск в РФ", - сказал собеседник агентства и добавил, что уехавший за границу бизнесмен проверяется "на причастность в возможных общих делах" с Копайгородским. Карточка Татуляна продолжает числиться в базе розыска МВД. Татулян был объявлен в розыск в России еще в ноябре 2023 года. Ранее "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов. Копайгородский накануне был арестован в Москве по обвинению в растрате. Как сообщил РИА Новости адвокат экс-мэра, ему вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html

сочи

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происшествия, сочи, россия, алексей копайгородский, рубен татулян