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Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном - РИА Новости, 26.09.2024
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16:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/mer-1974896345.html
Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном
Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном - РИА Новости, 26.09.2024
Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном
Следствие выясняет, связан ли арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский с беглым сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:27
2024-09-26T16:27
происшествия
сочи
россия
алексей копайгородский
рубен татулян
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие выясняет, связан ли арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский с беглым сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Татулян переобъявлен в розыск в РФ", - сказал собеседник агентства и добавил, что уехавший за границу бизнесмен проверяется "на причастность в возможных общих делах" с Копайгородским. Карточка Татуляна продолжает числиться в базе розыска МВД. Татулян был объявлен в розыск в России еще в ноябре 2023 года. Ранее "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов. Копайгородский накануне был арестован в Москве по обвинению в растрате. Как сообщил РИА Новости адвокат экс-мэра, ему вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html
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происшествия, сочи, россия, алексей копайгородский, рубен татулян
Происшествия, Сочи, Россия, Алексей Копайгородский, Рубен Татулян
Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном

Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи Копайгородский с Рубеном Татуляном

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие выясняет, связан ли арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский с беглым сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Татулян переобъявлен в розыск в РФ", - сказал собеседник агентства и добавил, что уехавший за границу бизнесмен проверяется "на причастность в возможных общих делах" с Копайгородским.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкРубен Татулян
Председатель совета директоров пансионата Весна Рубен Татулян - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Рубен Татулян. Архивное фото
Карточка Татуляна продолжает числиться в базе розыска МВД.
Татулян был объявлен в розыск в России еще в ноябре 2023 года. Ранее "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов.
Копайгородский накануне был арестован в Москве по обвинению в растрате. Как сообщил РИА Новости адвокат экс-мэра, ему вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет колонии
25 сентября, 17:01
 
ПроисшествияСочиРоссияАлексей КопайгородскийРубен Татулян
 
 
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