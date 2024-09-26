https://ria.ru/20240926/mer-1974739942.html

Мэру Нью-Йорка готовятся предъявить обвинения, сообщили СМИ

Мэру Нью-Йорка готовятся предъявить обвинения, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2024

Мэру Нью-Йорка готовятся предъявить обвинения, сообщили СМИ

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу готовятся предъявить обвинения, он станет первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:09

2024-09-26T05:09

2024-09-26T05:37

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу готовятся предъявить обвинения, он станет первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники. "В среду вечером обвинительное заключение оставалось закрытым, и неясно, какие обвинения будут предъявлены мистеру Адамсу", - говорится в публикации. По данным газеты, когда обвинения будут обнародованы, Адамс станет первым мэром Нью-Йорка, которому были предъявлены уголовные обвинения во время пребывания в должности. "Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, и я стал ею... Если мне предъявят обвинения, я не виновен, я буду бороться с этим всеми силами и духом", - приводит газета слова Адамса.Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.

https://ria.ru/20240531/ssha-1949751318.html

https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), манхэттен, турция, в мире