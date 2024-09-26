Мэру Нью-Йорка готовятся предъявить обвинения, сообщили СМИ
NYT: мэру Нью-Йорка Адамсу готовятся предъявить уголовные обвинения
© AP Photo / Mayoral Photography Office/Ed ReedМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
© AP Photo / Mayoral Photography Office/Ed Reed
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу готовятся предъявить обвинения, он станет первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.
"В среду вечером обвинительное заключение оставалось закрытым, и неясно, какие обвинения будут предъявлены мистеру Адамсу", - говорится в публикации.
По данным газеты, когда обвинения будут обнародованы, Адамс станет первым мэром Нью-Йорка, которому были предъявлены уголовные обвинения во время пребывания в должности.
"Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, и я стал ею... Если мне предъявят обвинения, я не виновен, я буду бороться с этим всеми силами и духом", - приводит газета слова Адамса.
"Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, и я стал ею... Если мне предъявят обвинения, я не виновен, я буду бороться с этим всеми силами и духом", - приводит газета слова Адамса.
Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.
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