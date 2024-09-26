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Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке со стройматериалами
Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке со стройматериалами - РИА Новости, 26.09.2024
Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке со стройматериалами
Рынок со стройматериалами горит на площади 2750 квадратных метров во Владимирской области, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:27
2024-09-26T22:27
2024-09-26T22:43
владимирская область
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происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Рынок со стройматериалами горит на площади 2750 квадратных метров во Владимирской области, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в городе Ковров, там горит рынок со стройматериалами. Сперва сообщалось, что площадь пожара составляет 2000 квадратных метров."Во Владимирской области сотрудники МЧС России тушат пожар... Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Немногим позднее площадь пожара выросла."Площадь пожара во Владимирской области - 2750 квадратных метров", - уточнили в МЧС РФ.Отмечается, что на месте работают 15 специалистов и пять единиц техники.
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владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, ковров
Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Ковров
Во Владимирской области вспыхнул пожар на рынке со стройматериалами
МЧС: в Коврове горит рынок со стройматериалами на 2,7 тысячи "квадратов"